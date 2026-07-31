Finanzen

Intel-Aktie: Der Chip-Hersteller, dessen Aktienkurs raketenartig gestiegen ist, hat einen hohen Preis

Intel ist an der Börse wieder auf der Startrampe. Die Intel-Aktie ist seit Jahresbeginn explodiert, die Quartalszahlen überraschten positiv, und der KI-Boom gibt dem einstigen Nachzügler neuen Rückenwind. Doch wer jetzt noch aufspringen will, sollte wissen: Diese Rakete hat inzwischen einen ziemlich teuren Beigeschmack.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
31.07.2026 18:13
Aktualisiert: 31.07.2026 18:13
Lesezeit: 8 min
Intel-Aktie: Der Chip-Hersteller, dessen Aktienkurs raketenartig gestiegen ist, hat einen hohen Preis
Die Intel-Aktie wirkt wie eine Chiprakete: Bietet sich hier eine Chance zum Einstieg? (Foto: dpa) Foto: tupungato

Im Folgenden:

  • Warum der steile Kursanstieg der Intel-Aktie für vorsichtige Anleger auch Risiken birgt.
  • Weshalb die fundamentale Bewertung des Chipherstellers trotz starker Quartalszahlen sehr hoch ausfällt.
  • Welche geopolitischen Vorteile die Neuausrichtung des Konzerns als Auftragsfertiger mit sich bringt.

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