Finanzen

Intel-Aktie: Der Chip-Hersteller, dessen Aktienkurs raketenartig gestiegen ist, hat einen hohen Preis

Intel ist an der Börse wieder auf der Startrampe. Die Intel-Aktie ist seit Jahresbeginn explodiert, die Quartalszahlen überraschten positiv, und der KI-Boom gibt dem einstigen Nachzügler neuen Rückenwind. Doch wer jetzt noch aufspringen will, sollte wissen: Diese Rakete hat inzwischen einen ziemlich teuren Beigeschmack.