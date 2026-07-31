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Schaeffler-Aktie bricht ein: Schwache E-Auto-Aussichten schocken Anleger

Die Schaeffler-Aktie gerät nach gekappten Mittelfristzielen massiv unter Druck. Der Auto- und Industriezulieferer rechnet wegen der schwachen Autokonjunktur und enttäuschender Aufträge im E-Auto-Geschäft bis 2028 mit weniger Umsatz als bisher geplant.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten, DPA
31.07.2026 13:35
Lesezeit: 2 min
Schaeffler-Aktie bricht ein: Schwache E-Auto-Aussichten schocken Anleger
Schaeffler Aktie im Sinkflug: Der Kurs bricht um 16 Prozent ein. Erfahren Sie, warum die schwache Elektromobilität die Ziele für 2028 gefährdet (Foto: dpa). Foto: Pia Bayer

Im Folgenden:

  • Warum die Schaeffler-Aktie nach der Senkung der Mittelfristziele zweistellig einbricht.
  • Weshalb das E-Auto-Geschäft des Zulieferers die Gewinnschwelle bis 2028 verfehlen dürfte.
  • Welche finanziellen Folgen die gekappten Umsatzprognosen für den MDax-Konzern haben.

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