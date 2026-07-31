Unternehmen

Auf und davon? Von wegen! Worauf es bei Kündigungsgesprächen ankommt

Ob eine Kündigung in der Probezeit oder die Entlassung eines langjährigen Mitarbeiters – Kündigungen sind meist schwer, schließlich verliert der betroffene Mitarbeiter seinen Arbeitsplatz und damit mitunter seine finanzielle Existenz. Umso wichtiger ist es, Kündigungen professionell und rechtskonform auszusprechen, um keine unwirksame Kündigung, arbeitsrechtliche Auseinandersetzungen oder einen Imageschaden zu riskieren.
Autor
Lisa Stürznickel
31.07.2026 12:12
Lesezeit: 3 min
Auf und davon? Von wegen! Worauf es bei Kündigungsgesprächen ankommt
: Erfahren Sie, wie Sie Mitarbeiter professionell, rechtssicher und mit dem nötigen Fingerspitzengefühl entlassen (Foto: iStock/ Pichsakul Promrungsee). Foto: Pichsakul Promrungsee

Im Folgenden:

  • Warum ein respektvoller und rechtlich korrekter Kündigungsprozess essenziell ist
  • Wie Sie sich auf ein Kündigungsgespräch vorbereiten
  • Wie das Kündigungsgespräch ablaufen sollte

'Registrieren Sie sich für den vollen Zugang mit einem Benutzernamen oder melden Sie sich an, wenn Sie bereits einen haben.

  • Der Artikel ist für registrierte Benutzer kostenlos.

  • Mit einem Benutzernamen können Sie diesen Artikel kostenlos lesen.

    Registrieren Sie einen kostenlosen Benutzernamen oder melden Sie sich mit einem vorhandenen an.

 

X

DWN-Wochenrückblick

Weniger E-Mails, mehr Substanz: Der DWN-Wochenrückblick liefert 1x/Woche die wichtigsten Themen kompakt als Podcast. Für alle, deren Postfach überläuft.

E-mail: *

Ich habe die Datenschutzerklärung sowie die AGB gelesen und erkläre mich einverstanden.

Einigung im Nahost-Konflikt? Trump verkündet Abkommen zur Entwaffnung der Hamas
DWN
Politik
Politik Einigung im Nahost-Konflikt? Trump verkündet Abkommen zur Entwaffnung der Hamas
31.07.2026

US-Präsident Donald Trump meldet einen Durchbruch im Gaza-Konflikt: Die islamistische Hamas soll bereit sein, ihre Waffen abzugeben,...

Auf und davon? Von wegen! Worauf es bei Kündigungsgesprächen ankommt
DWN
Unternehmen
Unternehmen Auf und davon? Von wegen! Worauf es bei Kündigungsgesprächen ankommt
31.07.2026

Ob eine Kündigung in der Probezeit oder die Entlassung eines langjährigen Mitarbeiters – Kündigungen sind meist schwer, schließlich...

„Wenig Verständnis für den Osten“: Kretschmer droht mit Veto bei Rentenreform
DWN
Politik
Politik „Wenig Verständnis für den Osten“: Kretschmer droht mit Veto bei Rentenreform
31.07.2026

Die Bundesregierung betrachtet ihr geplantes Paket zur Rente und Pflege als unteilbares Gesamtwerk. Doch in den Bundesländern wächst die...

Europa beugt sich dem Zobelfell, Russland nutzt die Gelegenheit zum Spott
DWN
Politik
Politik Europa beugt sich dem Zobelfell, Russland nutzt die Gelegenheit zum Spott
31.07.2026

Die EU hat verarbeitete russische Zobelfelle wieder von der Sanktionsliste gestrichen. Während Brüssel über das Ende von Pelztierfarmen...

Sommerflaute am Arbeitsmarkt: Zahl der Arbeitslosen knackt die Drei-Millionen-Marke
DWN
Wirtschaft
Wirtschaft Sommerflaute am Arbeitsmarkt: Zahl der Arbeitslosen knackt die Drei-Millionen-Marke
31.07.2026

Der Juli bringt auf dem deutschen Arbeitsmarkt den gewohnten sommerlichen Dämpfer – dieses Jahr allerdings mit einer symbolträchtigen...

Tarif-Plus für Nachwuchskräfte: Azubi-Gehälter wachsen deutlich schneller als reguläre Löhne
DWN
Wirtschaft
Wirtschaft Tarif-Plus für Nachwuchskräfte: Azubi-Gehälter wachsen deutlich schneller als reguläre Löhne
31.07.2026

Auszubildende in tarifgebundenen Unternehmen können sich über spürbare Einkommenszuwächse freuen. Die Ausbildungsvergütungen steigen...

DWN-Podcast Folge 36: Die Woche im Rückblick – KW 31
DWN
Panorama
Panorama DWN-Podcast Folge 36: Die Woche im Rückblick – KW 31
31.07.2026

Unser neuer Podcast ist da: Die ganze Woche in wenigen Minuten. Der DWN-Wochenrückblick bringt die Themen, die zählen – eingeordnet,...

Anthropic: KI des OpenAI-Rivalen griff echte Firmen an
DWN
Finanzen
Finanzen Anthropic: KI des OpenAI-Rivalen griff echte Firmen an
31.07.2026

Nach dem OpenAI-Vorfall muss auch Anthropic einen unbeabsichtigten KI-Angriff einräumen. In Testläufen drangen Anthropic-Modelle in reale...