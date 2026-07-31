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Auf und davon? Von wegen! Worauf es bei Kündigungsgesprächen ankommt

Ob eine Kündigung in der Probezeit oder die Entlassung eines langjährigen Mitarbeiters – Kündigungen sind meist schwer, schließlich verliert der betroffene Mitarbeiter seinen Arbeitsplatz und damit mitunter seine finanzielle Existenz. Umso wichtiger ist es, Kündigungen professionell und rechtskonform auszusprechen, um keine unwirksame Kündigung, arbeitsrechtliche Auseinandersetzungen oder einen Imageschaden zu riskieren.