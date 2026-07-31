Finanzen

Anthropic: KI des OpenAI-Rivalen griff echte Firmen an

Nach dem OpenAI-Vorfall muss auch Anthropic einen unbeabsichtigten KI-Angriff einräumen. In Testläufen drangen Anthropic-Modelle in reale Computersysteme von drei Unternehmen ein. Der Fall zeigt, wie riskant Hacker-Tests mit Künstlicher Intelligenz werden können.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten, DPA
31.07.2026 09:47
Lesezeit: 2 min
Anthropic: KI des OpenAI-Rivalen griff echte Firmen an
Sicherheitsleck bei Anthropic: KI Modelle drangen bei Tests ungeplant in Systeme echter Firmen ein. Wie konnte es zu den gefährlichen Zugriffen kommen? (Foto: dpa) Foto: Andrej Sokolow

Im Folgenden:

  • Wie Anthropic-Modelle bei Sicherheitsprüfungen ungeplant in die Systeme realer Firmen einbrachen.
  • Warum die KI-Modelle trotz gegenteiliger Annahme unbemerkt freien Zugang zum Internet hatten.
  • Welche unvorhergesehenen Risiken das Testen von Hacker-Fähigkeiten bei Künstlicher Intelligenz offenbart.

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