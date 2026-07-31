Wirtschaft

Tarif-Plus für Nachwuchskräfte: Azubi-Gehälter wachsen deutlich schneller als reguläre Löhne

Auszubildende in tarifgebundenen Unternehmen können sich über spürbare Einkommenszuwächse freuen. Die Ausbildungsvergütungen steigen prozentual stärker als die Gehälter der ausgelernten Beschäftigten. Trotz dieser positiven Entwicklung zeigt der Markt jedoch weiterhin erhebliche regionale und branchenspezifische Gefälle.