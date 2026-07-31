Wirtschaft

Tarif-Plus für Nachwuchskräfte: Azubi-Gehälter wachsen deutlich schneller als reguläre Löhne

Auszubildende in tarifgebundenen Unternehmen können sich über spürbare Einkommenszuwächse freuen. Die Ausbildungsvergütungen steigen prozentual stärker als die Gehälter der ausgelernten Beschäftigten. Trotz dieser positiven Entwicklung zeigt der Markt jedoch weiterhin erhebliche regionale und branchenspezifische Gefälle.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten, DPA
31.07.2026 10:26
Lesezeit: 1 min
Tarif-Plus für Nachwuchskräfte: Azubi-Gehälter wachsen deutlich schneller als reguläre Löhne
Die Azubi Gehälter steigen im Schnitt um 6,7 Prozent: Damit knacken viele Auszubildende die wichtige Marke von 1.000 Euro im Monat (Foto: dpa). Foto: Hendrik Schmidt

Im Folgenden:

  • Warum die Gehälter von Auszubildenden derzeit deutlich schneller wachsen als reguläre Löhne.
  • Wie stark die Ausbildungsvergütungen je nach Branche und Tarifbindung in Deutschland variieren.
  • Weshalb Unternehmen im Kampf gegen den Fachkräftemangel die Vergütungen für Nachwuchskräfte deutlich anheben.

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