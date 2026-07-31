Politik

Verschärfte Asylregeln: EU erschwert ukrainischen Männern Flucht vor Krieg

Fast 4,4 Millionen Menschen aus der Ukraine haben bisher in der Europäischen Union Schutz gefunden. Nun erschwert die EU wehrfähigen ukrainischen Männern die Aufnahme. Wer in der Ukraine einem Ausreiseverbot unterliegt, soll künftig nicht mehr automatisch von den vereinfachten Schutzregeln profitieren.