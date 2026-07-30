US-Börsenbericht: Nasdaq legt kräftig zu, während Chip-Ausverkauf zum Stillstand kommt

An den US-Börsen spiegeln sich wirtschaftliche Erwartungen und geopolitische Trends. (Foto: stockinasia/iStock)

An den US-Börsen spiegeln sich wirtschaftliche Erwartungen und geopolitische Trends. (Foto: stockinasia/iStock) Foto: stockinasia/iStock

Erleichterung an den Märkten

Chip-Aktien verzeichneten am Donnerstag deutliche Kursgewinne, als ein mehrtägiger Ausverkauf ein Ende fand, nachdem Wirtschaftsdaten Optimismus für die US-Konjunktur signalisierten.

Meta brach ein, während Microsoft nach den am Mittwochabend veröffentlichten Geschäftszahlen kräftig zulegte.

Dies geschah einen Tag, nachdem sich Kevin Warsh, der Vorsitzende der US-Notenbank Federal Reserve, positiv darüber geäußert hatte, wie KI das künftige Wirtschaftswachstum weiter antreiben wird.

Technologie-Sektor treibt die Indizes an

Der Dow Jones Industrial Average stieg um 1,19 Prozent und schloss bei 52.209,57 Punkten, während der technologielastige Nasdaq Composite den Handel mit einem Plus von 2,78 Prozent bei 25.122,18 Punkten beendete.

Unterdessen legte der S&P 500 um 1,67 Prozent auf 7.437,99 Punkte zu.

Chip-Aktien waren am Donnerstag die großen Gewinner, wobei ein Meer aus Grün den technologielastigen Nasdaq erfasste.

Sandisk profitierte am meisten und verzeichnete einen Kurssprung von 26 Prozent, während Micron um 18 Prozent zulegte und AMD ein Plus von 13 Prozent verbuchte.

SK Hynix schoss um 17,4 Prozent nach oben, Intel legte um 11,4 Prozent zu und Oracle stieg um 8,3 Prozent.

Qualcomm war ein Ausreißer in diesem Trend und fiel um 2,6 Prozent, nachdem das Unternehmen eine schwache Gewinnprognose für das laufende Quartal abgegeben hatte.

Die Gewinne folgten auf Daten zu den Konsumausgaben, die darauf hindeuteten, dass Investitionen in die KI-Infrastruktur robustere Verbraucherausgaben stützten. Dies untermauerte zudem die Äußerungen von Fed-Chef Warsh vom Mittwoch, wonach KI das künftige Wirtschaftswachstum ankurbeln werde.

Gleichzeitig wuchs die US-Wirtschaft weniger stark als erwartet und legte im zweiten Quartal 2026 um 1,5 Prozent zu.

Licht und Schatten bei den Tech-Giganten

Die Gewinne fielen mit einer Wiederholung der Kluft zwischen Meta und Microsoft zusammen, die bereits im März während der vorangegangenen Berichtssaison zu beobachten gewesen war – während Meta einbrach, legte Microsoft kräftig zu.

Meta schloss fast 8 Prozent im Minus, nachdem die Ergebnisse des Unternehmens einen starken Gewinnrückgang gezeigt hatten, während Microsoft den Handel mit einem Plus von 15,5 Prozent beendete, nachdem ein Umsatzanstieg von 18 Prozent gemeldet worden war.

Mastercard machte einen Sprung nach oben, da das Unternehmen einen Gewinnanstieg von 21 Prozent verzeichnete, wodurch die Aktie fast 2,5 Prozent höher schloss.

Amazon lag im Plus, während Apple im Minus schloss, da sich beide Unternehmen auf ihre jeweiligen Quartalsberichte vorbereiteten, die nach Börsenschluss anstanden. Amazon schloss mit einem Plus von 4,1 Prozent, während Apple um 0,1 Prozent nachgab.