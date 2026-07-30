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ZF verdient wieder Geld – doch die Last bleibt

ZF schreibt nach zwei Verlustjahren wieder schwarze Zahlen und bestätigt seine Jahresziele. Doch fast zehn Milliarden Euro Schulden, schwache Autonachfrage und der teure Umbau setzen den Zulieferer weiter unter Druck.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten, DPA
30.07.2026 14:08
Lesezeit: 5 min
ZF verdient wieder Geld – doch die Last bleibt
ZF schreibt nach zwei Verlustjahren wieder schwarze Zahlen. Hohe Schulden und die schwache Autokonjunktur bleiben jedoch eine Belastung. (Foto: dpa) Foto: Felix Kästle

Im Folgenden:

  • Warum ZF nach zwei Verlustjahren wieder Gewinn macht.
  • Weshalb die Schulden trotz Fortschritten ein großes Problem bleiben.
  • Wie stark der Konzern seine Verbindlichkeiten bereits senken konnte.

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