Analyse: Der Aktiencrash in Russland spiegelt die desolate Wirtschaftslage wider

Zwei Logistikzentren des E-Commerce-Unternehmens Wildberries außerhalb Moskaus wurden letzte Woche von ukrainischen Luftangriffen getroffen. (Foto: dpa)

Zwei Logistikzentren des E-Commerce-Unternehmens Wildberries außerhalb Moskaus wurden letzte Woche von ukrainischen Luftangriffen getroffen. (Foto: dpa) Foto: Uncredited

Russlands Aktiencrash zeigt, wie schlecht es der Wirtschaft geht

Hier ist ein Beweis in leicht verständlichen Zahlen dafür, wie miserabel sich Russlands Wirtschaft entwickelt.

Misst man die Entwicklung an den Aktienmärkten seit Russlands Einmarsch in die Ukraine am 24. Februar 2022, gibt es keinen Schatten eines Zweifels an der Stärke der europäischen und amerikanischen Wirtschaft im Vergleich zur russischen.

Der breite russische Aktienindex MOEX ist 18 Wochen in Folge gefallen. Das ist der längste ununterbrochene Rückgang seit 1997. Der Stand ist, dass der MOEX auf dem Niveau des Tiefpunkts liegt, der den Markt in Moskau am Tag der Invasion vor mehr als viereinhalb Jahren traf.

In großen Teilen der übrigen Welt sieht es ganz anders aus. Der breite globale Index MSCI World ist im selben Zeitraum um 65,08 Prozent gestiegen.

Der S&P 500 in den USA legte noch stärker zu und steht 76,14 Prozent höher.

In Europa ist der Euro Stoxx 50 um 57,49 Prozent gestiegen. Der OMX C25 ist seit der Invasion in der Ukraine nur um 13,86 Prozent gestiegen. Alle Prozentzahlen wurden am Dienstag vergangener Woche gemessen. X DWN-Wochenrückblick Weniger E-Mails, mehr Substanz: Der DWN-Wochenrückblick liefert 1x/Woche die wichtigsten Themen kompakt als Podcast. Für alle, deren Postfach überläuft. E-mail: * Kostenlos abonnieren » Ich habe die Datenschutzerklärung sowie die AGB gelesen und erkläre mich einverstanden.

Russische Anleger haben nichts gewonnen

Kurz gesagt, so lautet die Geschichte für Aktienanleger in Russland: Sie haben nichts verdient. Viereinhalb Jahre Krieg haben den Markt zurück an den Ausgangspunkt gebracht.

Zuerst kam der katastrophale Crash bei der Invasion, dann die raschen westlichen Wirtschaftssanktionen und Russlands Ausschluss aus der angesehenen Finanzwelt. Danach folgte zunächst eine teilweise Erholung. Nun aber kam ein Rückgang, der die meisten Gewinne aus der Zwischenzeit ausgelöscht hat. Investoren, die sich im Bottom-Fishing versuchten und zu Beginn des Krieges kauften, haben seitdem fast nichts verdient.

„Putins Ambition ist ein Fantasiegebilde. Seit der Invasion hat sich der gesamte Börsenwert ungefähr halbiert. Die Russen, die Überschüsse haben, kaufen keine Aktien, sondern legen Geld bei der Bank an“, heißt es in einer Analyse von Borsen.

Dabei liegt es nicht daran, dass Präsident Wladimir Putin aus den Russen nicht gern spekulationsfreudige Investoren machen würde.

Putins Börsentraum scheitert

Im Jahr 2024 sagte Putin, sein Ziel sei es, die Größe des Aktienmarktes im Verhältnis zur Gesamtwirtschaft des Landes zu verdoppeln. Von einem Drittel auf zwei Drittel des Bruttoinlandsprodukts bis 2030.

Doch seit 2024 ist der Wert des Marktes im Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt gefallen. Putins Ambition ist ein Fantasiegebilde. Seit der Invasion hat sich der gesamte Börsenwert ungefähr halbiert.

Die Russen, die Überschüsse haben, kaufen keine Aktien, sondern legen Geld bei der Bank an. Das passt dem Kreml gut. Denn dann können die Banken die liquiden Mittel nutzen, um russische Staatsanleihen zu kaufen, die das schnell wachsende Haushaltsdefizit decken sollen. Dieses Defizit wird durch die Kriegsausgaben verursacht.

Mit anderen Worten: Das Geld der Russen fließt nicht in produktive Investitionen in börsennotierte Unternehmen, sondern hilft stattdessen, den Krieg zu finanzieren.

Der Crash russischer Aktien ist eine direkte Spiegelung der allgemeinen russischen Wirtschaft. Dort zeichnet sich nun ein Endgame ab, das endgültige Schluss-Spiel.

Ein wirtschaftliches Endspiel

Die Einschätzung stammt aus einer Juni-Analyse des Kiel Institute und des Stockholm Institute of Transition Economics. Darin schreiben zwei Ökonomen, dass sich mehr als vier Jahre nach „Russlands vollumfänglicher Invasion der Ukraine die Konturen eines echten wirtschaftlichen Endspiels abzuzeichnen beginnen“.

Torbjörn Becker und Moritz Schularick schreiben, dass „die strukturellen Grundlagen schneller erodiert sind, als die übergeordneten Zahlen zeigen“.

Am russischen Aktienmarkt ist das Bild, dass Investoren in weitem Umfang sowohl Hoffnung als auch Vertrauen verloren haben.

„Vor allem haben sie den Glauben daran verloren, dass Aktien und Anleihen börsennotierter Unternehmen Gewinn schaffen können“, schreibt die russische Kommentatorin Tatiana Rybamova in der Moscow Times.

„Russlands Volkswirtschaft ist auf dem Weg in ein so tiefes Loch, dass man Oligarchen und Geschäftsleuten kaum vorwerfen kann, zu retten, was von ihren eigenen Vermögen zu retten ist“, heißt es weiter.

Rybamova erklärt, dass das Einzige, was russische Aktien attraktiv gemacht habe, die Aussicht auf Dividenden gewesen sei. Diese Aussicht sei verschwunden. Auch jede Hoffnung von Investoren, dass die Industrie in Russland technologische Durchbrüche schaffen könne, sei aufgegeben worden.

Die Unternehmen selbst glauben ebenfalls nicht daran. Deshalb leeren sie ihre Kassen, solange dort noch Geld ist. Sie zahlen „üppige Dividenden von bis zu 50 Prozent ihrer Gewinne aus, was ihre Eigentümer zu echten und nicht nur zu Papiermilliardären macht“, kommentiert Rybamova.

Russland steckt in einem tiefen, schwarzen Loch

Russlands Volkswirtschaft ist auf dem Weg in ein so tiefes Loch, dass man Oligarchen und Geschäftsleuten kaum vorwerfen kann, zu retten, was vom eigenen Vermögen zu retten ist.

Die Essenz der Analyse lautet, dass die Puffer der russischen Wirtschaft auf fast nichts zusammengeschrumpft sind. Der größte Teil der nationalen Ersparnisse Russlands im National Wealth Fund, der vor dem Krieg einen Wert von 6,5 Prozent des Bruttoinlandsprodukts hatte, ist verschwunden und wurde zur Finanzierung des Krieges verwendet.

Allein im ersten Quartal war das Defizit des Staatshaushalts mit 4,5 Billionen Rubel größer als das berechnete Ziel für das gesamte Jahr von 3,8 Billionen Rubel. Die Öl- und Gaseinnahmen stürzten im selben Zeitraum um 45 Prozent ab.

Becker und Schularick sagen eine Finanzkrise voraus, da „die Risiken für die finanzielle Stabilität steigen“. Die Rüstungsindustrie brauche zu viele teure Kredite, die sie nicht bedienen könne. Dadurch würden die Banken und das gesamte Finanzsystem geschwächt. Foto: Sofia Sandurskaya Präsident Wladimir Putin leitete am Dienstag ein Treffen, bei dem es nur um wirtschaftliche Fragen geht. Es gibt viele von ihnen, da die russische Wirtschaft in großen Schwierigkeiten ist. (Foto: dpa)

Sanktionen und Drohnenangriffe erhöhen den Druck

Ähnliche Warnungen vor einem möglichen wirtschaftlichen Kollaps gab es schon früher während des Krieges. Doch unter dem Eindruck neuer westlicher Sanktionen und wirksamer ukrainischer Luftangriffe auf Ölanlagen rückt der Tag eines Endgames ständig näher.

Bereits im März waren bis zu 40 Prozent der russischen Kapazität zur Raffination von Öl für den Export außer Betrieb gesetzt. Seitdem sind ukrainische Drohnen und Raketen wirksamer geworden.

Zu Beginn des Krieges wurde hervorgehoben, dass der Krieg gegen Russland schnell vorbei sein könnte, wenn der Westen seine überlegene wirtschaftliche Kraft nutzt. Doch diese Kraft bekam nie wirklich freien Lauf.

Europa, mit oder ohne die USA, verfügt über eine wirtschaftliche Gesamtstärke, die die russische deutlich übertrifft. Deshalb dürfte Russland eigentlich kein ebenbürtiger Gegner sein. Die EU, Großbritannien, Norwegen und Kanada haben gemeinsam mit den USA ein Bruttoinlandsprodukt von 58,8 Billionen Dollar. Russlands Bruttoinlandsprodukt liegt bei 2,8 Billionen Dollar. Weiterlesen Plant Trump eine Bodenoffensive? Pakistan warnt vor möglichem US-Militäreinsatz im Iran

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Das Fenster für westliches Handeln ist offen

Deshalb meinen Becker und Schularick: „Das Zeitfenster für konsequentes westliches Handeln ist offen. Europas Aufgabe ist es, die Werkzeuge bereitzuhalten.“

Ein russisches Endspiel bedeute eine „dauerhafte Veränderung in Russlands strategischer Kalkulation“.