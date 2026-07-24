Wirtschaft

Reaktion auf EU-Sanktionen: China verhängt Exportstopp gegen deutsche Firmen

Die Europäische Union hat im Kontext des Ukraine-Kriegs ihr nächstes Sanktionspaket gegen Russland verabschiedet – und nimmt dabei erneut chinesische Akteure ins Visier. Die Antwort aus Peking folgte umgehend: Die Volksrepublik reagiert mit gezielten Gegenmaßnahmen gegen europäische Unternehmen.