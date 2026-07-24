Wirtschaft

Reaktion auf EU-Sanktionen: China verhängt Exportstopp gegen deutsche Firmen

Die Europäische Union hat im Kontext des Ukraine-Kriegs ihr nächstes Sanktionspaket gegen Russland verabschiedet – und nimmt dabei erneut chinesische Akteure ins Visier. Die Antwort aus Peking folgte umgehend: Die Volksrepublik reagiert mit gezielten Gegenmaßnahmen gegen europäische Unternehmen.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten, DPA
24.07.2026 12:00
Lesezeit: 1 min
Reaktion auf EU-Sanktionen: China verhängt Exportstopp gegen deutsche Firmen
Ein Zug fährt während des Sonnenaufgangs durch den Güterbahnhof in Frankfurt am Main Ost (Foto: dpa). Foto: Jennifer Brückner

Im Folgenden:

  • Warum China als Reaktion auf EU-Sanktionen nun deutsche Unternehmen mit Exportstopps belegt.
  • Was der chinesische Exportstopp von Dual-Use-Gütern für die betroffenen EU-Unternehmen bedeutet.
  • Welche deutschen Unternehmen von Pekings neuen Exportbeschränkungen konkret betroffen sind.

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