Politik

Eskalation im Golf von Oman: Trump droht Iran mit Zwangszahlungen

Im schwelenden Konflikt um die strategisch wichtige Straße von Hormus verschärft US-Präsident Donald Trump die Gangart gegenüber Teheran weiter. Neben andauernden Luftangriffen fordert die amerikanische Führung nun auch finanzielle Entschädigungen für geschädigte Handelsschiffe. Unterdessen zeigt sich die iranische Führung unnachgiebig gegenüber Vorstößen zu einer Waffenruhe.