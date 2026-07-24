Wirtschaft

Konjunktur Eurozone: Unternehmensstimmung steigt trotz Risiken durch Iran-Krieg

Die Wirtschaft in der Eurozone fasst im Sommer wieder Fuß: Die Stimmung in den Unternehmen des Währungsraums hat sich überraschend deutlich aufgehellt und signalisiert erstmals seit Monaten wieder echtes Wachstum. Dennoch werfen die erneute Eskalation im Nahost-Konflikt und steigende Energiepreise bereits wieder Schatten auf die konjunkturelle Erholung.