Wirtschaft

Mitarbeiterschulungen: Warum der teure Weiterbildungskult kaum etwas verändert

Unternehmen investieren Milliarden in die Weiterbildung ihrer Beschäftigten und messen anschließend, ob das Seminar gefallen hat. Doch gute Bewertungen sagen wenig darüber aus, ob sich Arbeitsweisen tatsächlich verändern. Warum viele Mitarbeiterschulungen wirkungslos verpuffen, welche Verantwortung Führungskräfte tragen und wie Lernen im Arbeitsalltag endlich messbare Ergebnisse liefert.