DWN-Podcast Folge 35: Die Woche im Rückblick – KW 30

Sorgen Sie sich auch um die Beständigkeit unseres Wohlstands und die zunehmende Instabilität in der Welt? Es ist völlig verständlich, wenn Sie angesichts der Nachrichten über Werksschließungen bei Volkswagen, explodierende Rüstungsausgaben und drohende Kriege im Nahen Osten ein Gefühl der Unsicherheit verspüren.

In dieser Folge analysieren wir für Sie die tiefgreifenden Umbrüche, die unser gewohntes Leben bedrohen: vom schleichenden Stillstand des deutschen Maschinenbaus über die psychologischen Lasten der Inflation bis hin zum geopolitischen Poker um Grönland und die Straße von Hormus. Wir blicken hinter die Schlagzeilen, um zu verstehen, ob wir uns am Vorabend eines historischen Umbaus der globalen Machtverhältnisse befinden und was dies ganz konkret für Ihren Alltag und die deutsche Wirtschaft bedeutet. Inhalt wird nicht angezeigt, da Sie keine externen Cookies akzeptiert haben. Ändern..

Die Themen im Überblick

1 Chinas Automarkt kollabiert

2 Das Maschinenherz Deutschlands kommt zum Stillstand

Deutsche Autobauer erleben in China einen massiven Absatzeinbruch von über 30 Prozent, was Volkswagen zu drastischen Sparmaßnahmen wie dem Abbau von bis zu 50.000 Stellen und möglichen Werksschließungen in Deutschland zwingt.

Neben der Autoindustrie schrumpft auch der deutsche Maschinenbau aufgrund chinesischer Konkurrenz und demografischer Probleme stetig, während die Produktion in fast allen anderen EU-Ländern wächst.

3 Die zehn reichsten Deutschen

4 Grönland gegen Kopenhagen

5 NATO-Verteidigungsausgaben

6 US-Inflation außer Kontrolle

7 USA-Iran-Krieg

Der militärisch festgefahrene Konflikt zwischen den USA und dem Iran droht durch Angriffe auf wichtige Seewege wie die Straße von Hormus zu eskalieren, was die globalen Energiepreise massiv in die Höhe treiben würde. X DWN-Wochenrückblick Weniger E-Mails, mehr Substanz: Der DWN-Wochenrückblick liefert 1x/Woche die wichtigsten Themen kompakt als Podcast. Für alle, deren Postfach überläuft. E-mail: * Kostenlos abonnieren » Ich habe die Datenschutzerklärung sowie die AGB gelesen und erkläre mich einverstanden.

Warum diese Woche so entscheidend war

Die 30. Woche des Jahres 2026 war entscheidend, da der drohende industrielle Abstieg Deutschlands durch massive Krisen bei Volkswagen und im Maschinenbau sowie neue NATO-Rüstungsziele eine historische wirtschaftliche Neuausrichtung erzwang. Besonders kritisch ist die Lage im Iran-Krieg, wo ein militärisches Patt und Angriffe auf zivile Infrastruktur wie Entsalzungsanlagen die Gefahr einer unkontrollierten Eskalation zum Flächenbrand massiv erhöhen. Da der Iran die strategisch wichtige Straße von Hormus als „wirtschaftliche Massenvernichtungswaffe“ einsetzen könnte, droht ein globaler Energiepreisschock, der den bereits hohen Inflationsdruck in den USA und Deutschland dramatisch verschärfen würde.



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