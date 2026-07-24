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DWN-Podcast Folge 35: Die Woche im Rückblick – KW 30

Unser neuer Podcast ist da: Die ganze Woche in wenigen Minuten. Der DWN-Wochenrückblick bringt die Themen, die zählen – eingeordnet, nicht nur aufgezählt.
Autor
avtor
Nicole Oppelt
24.07.2026 11:11
Lesezeit: 7 min
DWN-Podcast Folge 35: Die Woche im Rückblick – KW 30
DWN-Wochenrückblick Podcast KW 30 Folge 35 2026. (Illustration: DWN)

Sorgen Sie sich auch um die Beständigkeit unseres Wohlstands und die zunehmende Instabilität in der Welt? Es ist völlig verständlich, wenn Sie angesichts der Nachrichten über Werksschließungen bei Volkswagen, explodierende Rüstungsausgaben und drohende Kriege im Nahen Osten ein Gefühl der Unsicherheit verspüren.

In dieser Folge analysieren wir für Sie die tiefgreifenden Umbrüche, die unser gewohntes Leben bedrohen: vom schleichenden Stillstand des deutschen Maschinenbaus über die psychologischen Lasten der Inflation bis hin zum geopolitischen Poker um Grönland und die Straße von Hormus. Wir blicken hinter die Schlagzeilen, um zu verstehen, ob wir uns am Vorabend eines historischen Umbaus der globalen Machtverhältnisse befinden und was dies ganz konkret für Ihren Alltag und die deutsche Wirtschaft bedeutet.

Die Themen im Überblick

1 Chinas Automarkt kollabiert

Deutsche Autobauer erleben in China einen massiven Absatzeinbruch von über 30 Prozent, was Volkswagen zu drastischen Sparmaßnahmen wie dem Abbau von bis zu 50.000 Stellen und möglichen Werksschließungen in Deutschland zwingt.

2 Das Maschinenherz Deutschlands kommt zum Stillstand

Neben der Autoindustrie schrumpft auch der deutsche Maschinenbau aufgrund chinesischer Konkurrenz und demografischer Probleme stetig, während die Produktion in fast allen anderen EU-Ländern wächst.

3 Die zehn reichsten Deutschen

Während Deutschlands Superreiche ihr Vermögen meist über Generationen in klassischen Industrien aufbauen, basieren die Billionen-Vermögen von US-Tech-Giganten wie Elon Musk auf skalierbaren digitalen Innovationen.

4 Grönland gegen Kopenhagen

Unter geopolitischem Druck der USA fordert Grönland massiv mehr Eigenständigkeit von Dänemark, was den Weg zur Unabhängigkeit ebnen und den Zugang zu arktischen Rohstoffen verändern könnte.

5 NATO-Verteidigungsausgaben

Ein neues Fünf-Prozent-Ziel der NATO für Rüstungsausgaben bis 2035 verspricht der Industrie milliardenschwere Aufträge, stellt Deutschland jedoch vor massive haushaltspolitische Konflikte.

6 US-Inflation außer Kontrolle

Trotz solider Wirtschaftsdaten leiden viele Amerikaner unter einer „Vibecession“, da das hohe Preisniveau im Alltag das Vertrauen in die Politik untergräbt und kommende Wahlen entscheiden könnte.

7 USA-Iran-Krieg

Der militärisch festgefahrene Konflikt zwischen den USA und dem Iran droht durch Angriffe auf wichtige Seewege wie die Straße von Hormus zu eskalieren, was die globalen Energiepreise massiv in die Höhe treiben würde.

Warum diese Woche so entscheidend war

Die 30. Woche des Jahres 2026 war entscheidend, da der drohende industrielle Abstieg Deutschlands durch massive Krisen bei Volkswagen und im Maschinenbau sowie neue NATO-Rüstungsziele eine historische wirtschaftliche Neuausrichtung erzwang. Besonders kritisch ist die Lage im Iran-Krieg, wo ein militärisches Patt und Angriffe auf zivile Infrastruktur wie Entsalzungsanlagen die Gefahr einer unkontrollierten Eskalation zum Flächenbrand massiv erhöhen. Da der Iran die strategisch wichtige Straße von Hormus als „wirtschaftliche Massenvernichtungswaffe“ einsetzen könnte, droht ein globaler Energiepreisschock, der den bereits hohen Inflationsdruck in den USA und Deutschland dramatisch verschärfen würde.



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Nicole Oppelt
Nicole Oppelt ist seit dem 1. April 2007 im Unternehmen. Zunächst als Lektorin und Journalistin im Haus tätig, wechselte sie im Frühjahr 2017 auf die Position der Leitung des Leserservices. In dieser Funktion kümmert sie sich seither um alle Belange rund um die DWN – vom Abo-Management bis hin zu inhaltlichen Fragen der Leser. Sie ist außerdem weiterhin als Journalistin tätig. Ihr Fokus liegt seit mehr als 20 Jahren auf dem Resort Kultur. Seit mehr als zehn Jahren widmet sie sich außerdem dem Schwerpunkt Medizinjournalismus. Nicole Oppelt hat Germanistik und BWL studiert und besitzt einen Magisterabschluss.
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