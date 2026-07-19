Politik

US-Inflation außer Kontrolle? Warum Amerikas Wähler die Geduld verlieren

Die offiziellen Wirtschaftsdaten wirken solide, doch viele Amerikaner empfinden ihre finanzielle Lage als zunehmend bedrückend. Bidens früherer Topberater Jared Bernstein erklärt, warum hohe Preise gefährlicher sein können als eine hohe Inflationsrate, weshalb die US-Notenbank aus seiner Sicht weiter offensiv kommunizieren muss und wie der anhaltende Frust der Verbraucher die kommenden Wahlen entscheiden könnte
Autor
avtor
Jeppe Karlsson
19.07.2026 17:28
Lesezeit: 13 min
US-Inflation außer Kontrolle? Warum Amerikas Wähler die Geduld verlieren
Die US-Inflation bleibt politisch explosiv. Bidens früherer Topberater warnt vor hohen Preisen, Kommunikationsfehlern und wachsendem Wählerfrust in Amerika. (Foto: dpa/XinHua | Michael Nagle) Foto: Michael Nagle

Im Folgenden:

  • Warum die US-Inflation trotz sinkender Raten politisch gefährlich bleibt.
  • Weshalb hohe Preise für Wähler wichtiger sind als gute Wirtschaftsdaten.
  • Wie der Inflationsfrust die Zwischenwahlen in den USA entscheiden könnte.

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Jeppe Karlsson

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Jeppe Karlsson ist ökonomischer Korrespondent bei Børsen, dem dänischen Partner von den DWN im Bonnier-Verlag. Er berichtet über wirtschaftliche Entwicklungen, Unternehmensfragen und marktnahe Themen mit journalistischem Schwerpunkt auf Analyse und Einordnung.

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