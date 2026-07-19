Politik

US-Inflation außer Kontrolle? Warum Amerikas Wähler die Geduld verlieren

Die offiziellen Wirtschaftsdaten wirken solide, doch viele Amerikaner empfinden ihre finanzielle Lage als zunehmend bedrückend. Bidens früherer Topberater Jared Bernstein erklärt, warum hohe Preise gefährlicher sein können als eine hohe Inflationsrate, weshalb die US-Notenbank aus seiner Sicht weiter offensiv kommunizieren muss und wie der anhaltende Frust der Verbraucher die kommenden Wahlen entscheiden könnte