Politik

USA-Iran-Krieg: Trump steckt in einer tödlichen Falle

Der USA-Iran-Krieg ist militärisch festgefahren, doch die Gefahr einer unkontrollierten Eskalation wächst mit jedem weiteren Angriff. Donald Trumps Strategie eines Regimewechsels ist gescheitert, während Teheran mit der Straße von Hormus über ein mächtiges Druckmittel verfügt. Am Ende könnten steigende Energiepreise, innenpolitischer Druck und tiefes Misstrauen darüber entscheiden, ob Diplomatie noch eine Chance hat.