Wirtschaft

Chinas Automarkt kollabiert: Deutsche Autobauer zahlen den Preis

China war jahrzehntelang die Gewinnmaschine der deutschen Autoindustrie. Nun brechen dort die Verkäufe westlicher Marken ein, während chinesische Hersteller ihre Fahrzeuge in Rekordtempo nach Europa exportieren. Volkswagen muss Werke, Modelle und Arbeitsplätze infrage stellen. Der Absturz auf dem wichtigsten Automarkt der Welt könnte damit zum Auslöser eines historischen Umbaus der deutschen Industrie werden.
Autor
avtor
Karin Olander
21.07.2026 05:37
Lesezeit: 9 min
Chinas Automarkt kollabiert: Deutsche Autobauer zahlen den Preis
Der Einbruch in China trifft Volkswagen und andere deutsche Hersteller hart. (Foto: dpa) Foto: Johannes Neudecker

Im Folgenden:

  • Warum der Absturz von Chinas Automarkt Volkswagen besonders hart trifft.
  • Wie deutsche Autobauer innerhalb weniger Monate mehr als 30 Prozent verlieren.
  • Weshalb chinesische Marken ihre Fahrzeuge nun verstärkt nach Europa exportieren.

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avtor1
Karin Olander
Karin Olander ist Reporterin bei Dagens industri, dem schwedischen Schwesterunternehmen der Deutschen Wirtschafts Nachrichten im Bonnier-Konzern, und schreibt für die DWN einen Gastbeitrag mit Schwerpunkt auf Automobilindustrie, Mobilität und globalen Fahrzeugmärkten.
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