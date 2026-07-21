Wirtschaft

Chinas Automarkt kollabiert: Deutsche Autobauer zahlen den Preis

China war jahrzehntelang die Gewinnmaschine der deutschen Autoindustrie. Nun brechen dort die Verkäufe westlicher Marken ein, während chinesische Hersteller ihre Fahrzeuge in Rekordtempo nach Europa exportieren. Volkswagen muss Werke, Modelle und Arbeitsplätze infrage stellen. Der Absturz auf dem wichtigsten Automarkt der Welt könnte damit zum Auslöser eines historischen Umbaus der deutschen Industrie werden.