DWN-Podcast Folge 34: Die Woche im Rückblick – KW 29

In Zeiten globaler Unsicherheit, in denen Nachrichten über explodierende Staatsschulden, drohende Energieengpässe und politische Instabilität fast täglich auf Sie einströmen, ist es nur verständlich, wenn Sie sich um Ihre finanzielle Zukunft und die Sicherheit Ihrer Familie sorgen. Wir wissen, dass diese komplexen Entwicklungen oft ein Gefühl der Machtlosigkeit oder Angst auslösen können, doch genau deshalb möchten wir Ihnen in diesem Podcast fundierte Einblicke geben, um das Chaos der Weltpolitik und Wirtschaft besser einordnen zu können.

In dieser Folge unseres Podcasts nehmen wir Sie mit auf eine Reise durch die brennendsten Themen der aktuellen Woche: Wir analysieren, warum die wachsende Verzweiflung im Kreml die Gefahr für Europa paradoxerweise erhöhen könnte. Wir werfen einen Blick in die deutschen Haushalte und Baumärkte, wo die Insolvenz großer Ketten eine harte Marktbereinigung im Mittelstand einläutet. Zudem thematisieren wir den „Schuldenweltmeister“ Deutschland und die hitzige Debatte um die Schuldenbremse, die Ihre Zukunft maßgeblich beeinflussen wird. Erfahren Sie außerdem, warum alte Finanzmythen heute gefährlich für Ihr Erspartes sein können, wie sich das diplomatische Gefüge zwischen Trump, Meloni und Erdoğan verschiebt und wie das Erbe Pablo Picassos als Mahnmal für Menschlichkeit lebendig gehalten wird. Ein tiefgreifender Blick auf die europäische Energiestrategie und die Hindernisse der Elektrifizierung rundet unsere Analyse ab. Inhalt wird nicht angezeigt, da Sie keine externen Cookies akzeptiert haben. Ändern..

Die Themen im Überblick

1 Analyse: Wenn Putin verzweifelt...

2 Das Ende der Mitte: Hellweg und das Baumarkt-Sterben

Der wachsende militärische und wirtschaftliche Druck auf Russland treibt Präsident Putin in eine gefährliche Enge , was die Wahrscheinlichkeit unberechenbarer Verzweiflungstaten oder hybrider Kriegsführung gegen Europa erhöht.

Die Insolvenz der Hellweg-Gruppe verdeutlicht eine Krise mittelgroßer Filialisten im Baumarktsektor, die zwischen steigenden Fixkosten, hoher Bürokratie und einer zunehmend digitalen Konkurrenz zerrieben werden.

3 Ein Donnerschlag im Paradies

4 Energiekrise in Europa

5 Im Porträt: Bernard Ruiz-Picasso

Der Enkel Pablo Picassos verwaltet ein Milliarden-Erbe aus tausenden Kunstwerken und setzt sich dafür ein, die Vitalität und die pazifistische Botschaft der Werke seines Großvaters durch weltweite Ausstellungen für die Gegenwart zu erhalten. X DWN-Wochenrückblick Weniger E-Mails, mehr Substanz: Der DWN-Wochenrückblick liefert 1x/Woche die wichtigsten Themen kompakt als Podcast. Für alle, deren Postfach überläuft. E-mail: * Kostenlos abonnieren » Ich habe die Datenschutzerklärung sowie die AGB gelesen und erkläre mich einverstanden.

6 Schuldenweltmeister Deutschland

7 Vielleicht ist alles, was man Ihnen über Geld erzählt hat, falsch?

Die Bundesregierung plant bis 2030 eine massive Neuverschuldung von über einer Billion Euro , was trotz scheiternder Expertenkommissionen zu einer folgenschweren Aufweichung der grundgesetzlichen Schuldenbremse führen könnte.

Der Autor Rob Dix räumt mit klassischen Investitionsmythen auf und argumentiert, dass herkömmliches Sparen aufgrund von Inflation nicht mehr ausreicht und Anleger stattdessen einen neuen, bedürfnisorientierten Ansatz verfolgen sollten.

Warum diese Woche so entscheidend war

Diese Woche war entscheidend, da der erneut aufgeflammte Krieg zwischen den USA und dem Iran die strategisch wichtige Straße von Hormus blockierte und Europa mit extrem hohen Energiepreisen sowie drohenden Versorgungsengpässen bei Diesel und Flugtreibstoff konfrontierte. Diese Krise zwang die EU zur Vorlage eines radikalen Elektrifizierungsplans zur Sicherung der europäischen Souveränität, während zeitgleich die militärische Verzweiflung Russlands und eine hitzige Billionen-Schulden-Debatte in Deutschland den Druck auf die wirtschaftliche Stabilität massiv erhöhten. Besonders war zudem die geopolitische Neuausrichtung innerhalb der NATO, bei der ein öffentliches Zerwürfnis zwischen Donald Trump und Giorgia Meloni den türkischen Präsidenten Erdoğan zum neuen zentralen „Trump-Flüsterer“ aufsteigen ließ.



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