Finanzen

Vielleicht ist alles, was man Ihnen über Geld erzählt hat, falsch?

Vielleicht gelten die jahrhundertealten Investitionsweisheiten nicht mehr? Vielleicht sind es Mythen, die früher einmal funktioniert haben, heute aber nicht mehr?
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
12.07.2026 16:01
Lesezeit: 5 min
Vielleicht ist alles, was man Ihnen über Geld erzählt hat, falsch?
Nach der Lektüre dieses Buches würden auch wir nicht mehr jede Trendwelle an Geldmythen reiten. (Foto: dpa) Foto: Romain Perrocheau

Im Folgenden:

  • Warum traditionelle Finanzregeln für moderne Anleger nicht mehr funktionieren.
  • Weshalb das klassische Sparbuch und detaillierte Budgets heute nicht mehr ausreichen.
  • Wie eine Strukturierung nach drei Motivationsgefäßen den Vermögensaufbau vereinfachen kann.

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