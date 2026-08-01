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Der beste Freund des Recruiters: Tiere im Büro ziehen Talente stärker an als Boni

Viele Unternehmen holen ihre Beschäftigten zurück ins Büro. Doch klassische Benefits verlieren an Zugkraft. Eine neue Studie zeigt: Für viele Arbeitnehmer wird ein tierfreundlicher Arbeitsplatz zum echten Argument, gerade wenn Firmen gute Fachkräfte gewinnen und halten wollen.