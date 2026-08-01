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Der beste Freund des Recruiters: Tiere im Büro ziehen Talente stärker an als Boni

Viele Unternehmen holen ihre Beschäftigten zurück ins Büro. Doch klassische Benefits verlieren an Zugkraft. Eine neue Studie zeigt: Für viele Arbeitnehmer wird ein tierfreundlicher Arbeitsplatz zum echten Argument, gerade wenn Firmen gute Fachkräfte gewinnen und halten wollen.
Autor
avtor
Marta Prus
01.08.2026 12:33
Lesezeit: 7 min
Der beste Freund des Recruiters: Tiere im Büro ziehen Talente stärker an als Boni
Das Ende der Ära traditioneller Sozialleistungen: Tierfreundliche Arbeitsplätze fördern das Wohlbefinden der Mitarbeiter, stärken die Unternehmenskultur und spielen eine immer größere Rolle bei der Gewinnung und Bindung von Talenten. (Foto: dpa) Foto: Uwe Anspach

Im Folgenden:

  • Warum eine haustierfreundliche Büropolitik für Bewerber oft wichtiger ist als klassische Boni.
  • Wie das Mitbringen von Haustieren die Wechselbereitschaft von qualifizierten Fachkräften beeinflusst.
  • Weshalb vor allem jüngere Generationen gezielt nach Arbeitgebern mit Vierbeinern suchen.

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Marta Prus

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Marta Prus ist Journalistin bei Puls Biznesu, dem polnischen Schwesterunternehmen der Deutschen Wirtschafts Nachrichten im Bonnier-Konzern, und schreibt für die DWN einen Gastbeitrag mit polnischer Wirtschaftsperspektive.

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