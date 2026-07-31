Finanzen

US-Börsenbericht: Rally bei Tech-Aktien beendet volatile Woche

Erfahren Sie, welche Kräfte die Wall Street derzeit bewegen und was das für Anleger bedeutet.
Autor
Bonnier Investor
31.07.2026 22:17
Lesezeit: 2 min
US-Börsenbericht: Rally bei Tech-Aktien beendet volatile Woche
Die Entwicklung der US-Börsen beeinflusst Investoren und Märkte weltweit. (Foto: ymgerman/iStock) Foto: ymgerman/iStock

Technologie-Schwergewichte retten turbulenten Börsenmonat

Eine Rally bei mehreren Technologie-Schwergewichten hat die Aktienkurse im Endspurt eines turbulenten Julis nach oben getrieben, da starke Quartalsergebnisse die Inflationssorgen, die den Anleihemarkt erschüttert hatten, in den Hintergrund drängten.

Der S&P 500 stieg um fast 1 Prozent. Ein Barometer für die Mega-Caps der „Magnificent Seven“ sprang um 3,2 Prozent nach oben, da ein Kursfeuerwerk bei Amazon den Kursrutsch bei Apple ausglich.

Ölpreisrally und geopolitische Risiken belasten Rentenmarkt

Die Gruppe der Chiphersteller schloss am Ende ihres schlechtesten Monats seit 2008 nahezu unverändert. Höhere Ölpreise trieben die Renditen von US-Staatsanleihen in die Höhe, while die Anleger zudem Mühe hatten, die Signale des Fed-Vorsitzenden Kevin Warsh aus dieser Woche zu verarbeiten.

Rohöl verzeichnete den größten Monatsgewinn seit März, da sich Händler mit schwelenden globalen Konflikten und Versorgungsrisiken vom Persischen Golf bis zum Schwarzen Meer auseinandersetzen mussten.

US-Präsident Donald Trump erklärte, er verliere das Vertrauen in die iranischen Unterhändler – das jüngste Zeichen dafür, dass sich das Wiederaufflammen der bewaffneten Feindseligkeiten im Nahen Osten hinziehen könnte.

Der Nasdaq Composite legte um 1 Prozent zu, während der S&P 500 um 0,7 Prozent stieg. Der Dow Jones Industrial Average kletterte um 277,68 Punkte oder 0,5 Prozent.

Die Rendite 30-jähriger US-Staatsanleihen kletterte in dieser Woche auf den höchsten Stand seit 2007. Zuletzt notierte sie bei rund 5,26 Prozent. Die Rendite der richtungsweisenden 10-jährigen US-Anleihe stieg im Tagesverlauf auf über 4,7 Prozent und erreichte damit den höchsten Stand seit Januar 2025.

Kontrastreiches Bild bei den Quartalszahlen der Tech-Giganten

Amazon schoss um 15 Prozent nach oben, nachdem das Unternehmen einen über den Erwartungen liegenden Umsatz für das zweite Quartal gemeldet hatte. Die Ergebnisse, die von der Stärke des Cloud-Computing-Geschäfts gestützt wurden, stärkten das Vertrauen der Anleger in die Ausgaben für künstliche Intelligenz.

Apple verlor mehr als 9 Prozent. Zwar übertraf der Umsatz des Unternehmens im dritten Geschäftsquartal die Erwartungen, gestützt auf einen Sprung von 22 Prozent bei den iPhone-Verkäufen, doch hinter den Erwartungen zurückbleibende Erlöse im Dienstleistungssegment drückten die Aktie ins Minus.

Der iShares Semiconductor ETF (SOXX) legte um mehr als 1 Prozent zu, angeführt von Kursgewinnen bei Micron und AMD. Dies folgte auf ein Plus des Fonds von 8,5 Prozent am Donnerstag, was den besten Tag seit dem 9. April 2025 markierte.

Trotz der starken Schwankungen im Wochenverlauf blieben die wichtigsten Indizes auf Kurs, die Woche im Plus zu beenden. Der Dow legte im Wochenverlauf ebenso wie der S&P 500 um rund 0,9 Prozent zu. Der Nasdaq Composite lag rund 1,2 Prozent im Plus.

Dennoch steuerten der S&P 500 und der Nasdaq auf Monatsverluste zu, während der Dow im Juli ein leichtes Plus verzeichnete.

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