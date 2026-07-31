Politik

Zeitfaktor im EU-Prozess: Moldaus Präsidentin Sandu drängt auf zügige Beitrittsverhandlungen

Im Ringen um den Beitritt zur Europäischen Union fordert Moldau mehr Tempo von den Partnerstaaten. Präsidentin Maia Sandu unterstreicht die geopolitische Dringlichkeit des Prozesses, erteilt Sonderbehandlungen jedoch eine Absage.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten, DPA
31.07.2026 15:07
Aktualisiert: 31.07.2026 15:07
Lesezeit: 1 min
Zeitfaktor im EU-Prozess: Moldaus Präsidentin Sandu drängt auf zügige Beitrittsverhandlungen
Moldaus Präsidentin Sandu fordert beim EU-Beitritt mehr Tempo. Erfahren Sie, warum Bayerns Regierungschef Söder die Pläne bis 2030 aktiv unterstützt (Foto: dpa). Foto: Katharina Schröder

Im Folgenden:

  • Wie Moldaus Präsidentin Sandu den EU-Beitritt ihres Landes bis zum Jahr 2030 beschleunigen will.
  • Weshalb Bayerns Ministerpräsident Söder rasche EU-Entscheidungen für das geopolitisch wichtige Land anmahnt.
  • Welche wirtschaftlichen Chancen eine stärkere Integration Moldaus in deutsche Wertschöpfungsketten bietet.

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