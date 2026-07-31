Einigung im Nahost-Konflikt? Trump verkündet Abkommen zur Entwaffnung der Hamas

Dieses von Planet Labs PBC zur Verfügung gestellte, am 07.07.2026 aufgenommene Satellitenbild zeigt einen Abschnitt einer vom israelischen Militär errichteten Erdbarriere, die oben in der Bildmitte beginnt und schräg nach links unten verläuft, in der Nähe der Stadt Chan Yunis im südlichen Gazastreifen. In der zerstörten Stadt Bani Suheila sind zwei israelische Militärstützpunkte zu sehen (Foto: dpa). Foto: Planet Labs PBC