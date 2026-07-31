Wirtschaft

Sommerflaute am Arbeitsmarkt: Zahl der Arbeitslosen knackt die Drei-Millionen-Marke

Der Juli bringt auf dem deutschen Arbeitsmarkt den gewohnten sommerlichen Dämpfer – dieses Jahr allerdings mit einer symbolträchtigen Schwelle. Durch den saisonal üblichen Anstieg verzeichnet die Bundesagentur für Arbeit erstmals wieder mehr als drei Millionen Erwerbslose.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten, DPA
31.07.2026 10:39
Lesezeit: 1 min
Sommerflaute am Arbeitsmarkt: Zahl der Arbeitslosen knackt die Drei-Millionen-Marke
Die Arbeitslosigkeit in Deutschland steigt im Juli über drei Millionen: Erfahren Sie, warum die Quote auf 6,4 Prozent klettert und was die BA dazu sagt (Foto: dpa). Foto: Hendrik Schmidt

Im Folgenden:

  • Wie die anhaltende Konjunkturschwäche die Arbeitslosenzahl über die Drei-Millionen-Marke steigen lässt.
  • Warum die Nachfrage der Unternehmen nach neuen Arbeitskräften weiterhin spürbar zurückhaltend bleibt.
  • Was der Rückgang der gemeldeten Lehrstellen für die Situation auf dem Ausbildungsmarkt bedeutet.

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