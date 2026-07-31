Wirtschaft

Sommerflaute am Arbeitsmarkt: Zahl der Arbeitslosen knackt die Drei-Millionen-Marke

Der Juli bringt auf dem deutschen Arbeitsmarkt den gewohnten sommerlichen Dämpfer – dieses Jahr allerdings mit einer symbolträchtigen Schwelle. Durch den saisonal üblichen Anstieg verzeichnet die Bundesagentur für Arbeit erstmals wieder mehr als drei Millionen Erwerbslose.