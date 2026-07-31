Politik

Westen rüstet weiter auf: Nato plant Ausbau der atomaren Abschreckung

Die Nato bereitet sich auf eine stärkere nukleare Abschreckung in Europa vor. Wegen der Bedrohung durch Russland ist auch die Stationierung zusätzlicher US-Atomwaffen im Gespräch. Damit könnte eine Entwicklung enden, die Europa über Jahre geprägt hat: der schrittweise Abbau nuklearer Waffen.