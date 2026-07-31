Politik

Westen rüstet weiter auf: Nato plant Ausbau der atomaren Abschreckung

Die Nato bereitet sich auf eine stärkere nukleare Abschreckung in Europa vor. Wegen der Bedrohung durch Russland ist auch die Stationierung zusätzlicher US-Atomwaffen im Gespräch. Damit könnte eine Entwicklung enden, die Europa über Jahre geprägt hat: der schrittweise Abbau nuklearer Waffen.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten, DPA
31.07.2026 13:14
Lesezeit: 4 min
Westen rüstet weiter auf: Nato plant Ausbau der atomaren Abschreckung
Zwei NH90 in der Luft während eines Fluges. Verteidigungsminister Pistorius (SPD) will sich einen persönlichen Eindruck von der Leistungsfähigkeit des Heeresfliegerverbandes aus Niederstetten machen (Foto: dpa). Foto: Hannes P. Albert

Im Folgenden:

  • Warum die Nato die Stationierung zusätzlicher US-Atomwaffen in Europa vorbereitet.
  • Welche neuen europäischen Standorte für die amerikanischen Waffen im Gespräch sind.
  • Weshalb Experten eine Aufstockung um bis zu 150 nukleare Sprengköpfe empfehlen.

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