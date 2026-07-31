Politik

„Wenig Verständnis für den Osten“: Kretschmer droht mit Veto bei Rentenreform

Die Bundesregierung betrachtet ihr geplantes Paket zur Rente und Pflege als unteilbares Gesamtwerk. Doch in den Bundesländern wächst die Kritik: Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer stellt sich quer und droht damit, die Reform in der Länderkammer zu blockieren.