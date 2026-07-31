Politik

„Wenig Verständnis für den Osten“: Kretschmer droht mit Veto bei Rentenreform

Die Bundesregierung betrachtet ihr geplantes Paket zur Rente und Pflege als unteilbares Gesamtwerk. Doch in den Bundesländern wächst die Kritik: Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer stellt sich quer und droht damit, die Reform in der Länderkammer zu blockieren.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten, DPA
31.07.2026 11:46
Lesezeit: 1 min
„Wenig Verständnis für den Osten“: Kretschmer droht mit Veto bei Rentenreform
Sachsens Ministerpräsident Kretschmer droht mit einer Blockade der Rentenreform: Er will die Rente nach 45 Beitragsjahren für den Osten retten (Foto: dpa). Foto: Sebastian Kahnert

Im Folgenden:

  • Warum Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer mit einer Blockade der Rentenreform droht.
  • Weshalb der geplante Wegfall der abschlagsfreien Rente nach 45 Beitragsjahren heftig kritisiert wird.
  • Welche Bundesländer Widerstand gegen das Renten- und Pflegepaket der Bundesregierung leisten.

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