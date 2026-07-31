Politik

FIFA Krise: Infantino gerät wegen Investorenplänen unter Druck - Länder drohen WM mit Boykot

FIFA-Präsident Gianni Infantino verliert wegen seiner Investorenpläne weiter an Rückhalt. Die UEFA droht mit einem WM-Boykott, Verbände aus Asien und Nordamerika gehen auf Distanz. Nun tritt auch ein hochrangiger Berater aus Protest zurück.