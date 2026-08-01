Unternehmen

Massenverrentung: Die Ruhestandswelle bedroht ganze Unternehmen

Die Ruhestandswelle rollt auf die Unternehmen zu, doch viele Betriebe sind kaum vorbereitet. Mit jedem erfahrenen Mitarbeiter drohen Wissen, Kontakte und eingespielte Abläufe zu verschwinden. Wer jetzt Mentorenprogramme aufbaut, Nachwuchs entwickelt und internationale Fachkräfte gewinnt, kann verhindern, dass die Massenverrentung zum ernsthaften Geschäftsrisiko wird.