Politik

EU in Gefahr: Wie Großmächte Europas Vetorecht ausnutzen

Orbáns Wahlniederlage eröffnet der EU eine seltene Reformchance. Doch neue Blockierer könnten schon bald nachrücken. Experten warnen: Bleibt das Vetorecht unangetastet, können ausländische Mächte Europas Handlungsfähigkeit gezielt untergraben.
Autor
avtor
Malin Rising
01.08.2026 08:43
Lesezeit: 11 min
EU in Gefahr: Wie Großmächte Europas Vetorecht ausnutzen
Viktor Orbán nutzte Ungarns Vetorecht jahrelang, um zentrale EU-Entscheidungen zu blockieren. (Foto: dpa | Markus Lenhardt) Foto: Markus Lenhardt

Im Folgenden:

  • Warum ist das EU-Vetorecht plötzlich so umstritten.
  • Wie könnte Frankreich Entscheidungen in Brüssel blockieren.
  • Weshalb sehen Experten nur ein kurzes Zeitfenster.

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Malin Rising

Malin Rising ist seit 20 Jahren Journalistin. Erfahrung sammelte sie als Reporterin, Korrespondentin, Redakteurin und Podcast-Produzentin für internationale Zeitungen. Sie war beispielsweise für The Wall Street Journal tätig und arbeitet nun als Europa-Reporterin bei der schwedischen Wirtschaftszeitung Dagens Industri.

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