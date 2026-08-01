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BYD Sealion 5 im Test: Viel Auto für vergleichsweise wenig Geld

Der BYD Sealion 5 verbindet viel Platz, hohen Komfort und einen erstaunlich großen Aktionsradius. Als Plug-in-Hybrid schafft er im Test 80 Kilometer rein elektrisch und insgesamt rund 880 Kilometer. Doch sein Preis bleibt ein entscheidender Punkt.
Autor
Matej Štakul
01.08.2026 11:00
Lesezeit: 5 min
BYD Sealion 5 im Test: Viel Auto für vergleichsweise wenig Geld
Der SUV BYD Sealion 5 fährt 880 Kilometer, doch ein Problem bleibt. (Foto: Matej Štakul)

Im Folgenden:

  • Wie der chinesische Plug-in-Hybrid BYD Sealion 5 im realen Reichweitentest abschneidet.
  • Warum das neue SUV-Modell trotz großzügiger Ausstattung überraschend preiswert bleibt.
  • Welche technischen Schwächen das ansonsten komfortable China-Modell im Praxistest offenbart.

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