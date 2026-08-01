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BYD Sealion 5 im Test: Viel Auto für vergleichsweise wenig Geld

Der BYD Sealion 5 verbindet viel Platz, hohen Komfort und einen erstaunlich großen Aktionsradius. Als Plug-in-Hybrid schafft er im Test 80 Kilometer rein elektrisch und insgesamt rund 880 Kilometer. Doch sein Preis bleibt ein entscheidender Punkt.