Finanzen

Neue Entwürfe für die Euro-Banknoten: Stimmen Sie für Ihren Favoriten ab!

Die Europäische Zentralbank hat zehn Entwürfe für neue Euro-Banknoten vorgestellt. Bürger können bis zum 21. September über ihr Lieblingsdesign abstimmen. Die neuen Scheine sollen in den kommenden Jahren in Umlauf kommen.
Autor
avtor
Špela Mikuš
01.08.2026 17:43
Lesezeit: 3 min
Neue Entwürfe für die Euro-Banknoten: Stimmen Sie für Ihren Favoriten ab!
Neue Euro-Scheine: Über dieses Design können Bürger abstimmen. (Illustration: EZB)

So könnten die neuen Euro-Banknoten aussehen

Die Europäische Zentralbank hat zehn Vorschläge für neue Euro-Banknoten vorgestellt. Darüber, mit welchem Bargeld wir künftig bezahlen werden, können auch Sie mitentscheiden. Für Ihr Lieblingsdesign können Sie nämlich bis zum 21. September auf der Seite der EZB abstimmen.

Zur Abstimmung stehen zehn Vorschläge, die Sie hier selbst bewerten können. Die EZB erhielt mehr als 1.200 Bewerbungen von Grafikdesignern. Davon wurden 25 eingeladen, Gestaltungsvorschläge auszuarbeiten.

Eine Jury wählte anschließend zehn Designentwürfe für die engere Auswahl aus. Parallel zur Online-Umfrage wird ein unabhängiges Forschungsunternehmen unter einer repräsentativen Stichprobe von Bürgern des Euroraums eine gesonderte Umfrage mit denselben Fragen durchführen, berichtet das Finanzportal Casnik Finance.

Erste vollständige Neugestaltung seit 2002

Die Banknotenentwürfe beruhen auf zwei verschiedenen Themen: „Europäische Kultur“ sowie „Flüsse und Vögel“.

Der EZB-Rat soll die endgültige Entscheidung über das neue Design der Banknoten bis Ende des Jahres treffen. Die Entscheidung wird auf der Meinung der Jury, einer technischen Bewertung und auch der Umfrage beruhen.

Die Banknoten der neuen Serie sollen in den kommenden Jahren in Umlauf kommen. Es wird die erste vollständige Neugestaltung der Euro-Banknoten seit 2002 sein. Die Banknoten, wie wir sie heute haben, bleiben weiterhin im Umlauf.

Über welche Banknoten stimmen Sie ab?

Im Folgenden veröffentlichen wir den Fünf-Euro-Schein jedes der zehn Vorschläge. Über diesen Link können Sie weitere Bilder ansehen. Hier können Sie außerdem Ihre Meinung zu den Entwürfen abgeben.

Vorschlag A

Vorschlag B

Vorschlag C

Vorschlag D

Vorschlag E

Vorschlag F

Vorschlag G

Vorschlag H

Vorschlag I

Vorschlag J

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Špela Mikuš
Špela Mikuš ist Journalistin bei Finance.si, einem slowenischen Wirtschaftsmedium aus dem Bonnier-Konzern.
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