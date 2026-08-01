Panorama

Bahn, Solarstrom und Ganztag: Das ändert sich im August

Mit dem Start in den August treten mehrere Neuerungen in Kraft, die Millionen Menschen in Deutschland betreffen. Ob auf der Schiene, im Straßenverkehr oder bei der Kinderbetreuung – vieles verändert sich. Welche Folgen haben die Änderungen im Alltag?