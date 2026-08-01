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Bahn, Solarstrom und Ganztag: Das ändert sich im August

Mit dem Start in den August treten mehrere Neuerungen in Kraft, die Millionen Menschen in Deutschland betreffen. Ob auf der Schiene, im Straßenverkehr oder bei der Kinderbetreuung – vieles verändert sich. Welche Folgen haben die Änderungen im Alltag?
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten, DPA
01.08.2026 16:00
Lesezeit: 2 min
Bahn, Solarstrom und Ganztag: Das ändert sich im August
Von BahnBonus über Solarstrom bis Ganztagsbetreuung: Im August treten zahlreiche Neuerungen in Kraft. (Bild: dpa)

Im Folgenden:

  • Warum sinkt die Einspeisevergütung für neuen Solarstrom?
  • Welche Änderungen plant die Deutsche Bahn beim Bonusprogramm?
  • Wer profitiert vom neuen Ganztagsanspruch?

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