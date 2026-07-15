Politik

Energiekrise in Europa: Die nächste gefährliche Abhängigkeit bedroht die EU

Die Straße von Hormus ist blockiert, Europas Energiepreise bleiben hoch und selbst Diesel könnte knapp werden. Zwei der wichtigsten Energiepolitiker Europas warnen vor einer Krise, die weit über den nächsten Winter hinausreicht. Ihre Lösung verlangt einen radikalen Umbau von Verkehr, Gebäuden und Industrie. Doch ausgerechnet die europäischen Stromnetze könnten diesen Plan zum Scheitern bringen.