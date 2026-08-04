Finanzen

Hensoldt-Aktie: Bosch-Fachkräfte an Bord

Die Hensoldt-Aktie rückt in den Fokus, weil der Rüstungskonzern ein neues Entwicklungszentrum mit rund 300 Stellen plant und dabei auf eine Kooperation mit Bosch setzt. Während Bosch Stellen abbaut, will Hensoldt qualifizierte Fachkräfte gewinnen und seine Softwarekompetenz gezielt ausbauen.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten, DPA
04.08.2026 13:56
Aktualisiert: 04.08.2026 13:56
Lesezeit: 1 min
Hensoldt-Aktie: Bosch-Fachkräfte an Bord
Hensoldt baut bei Stuttgart ein Entwicklungszentrum auf und kooperiert mit Bosch. (Foto: dpa) Foto: Sebastian Gollnow

Hensoldt-Aktie: Rüstungskonzern plant neues Entwicklungszentrum bei Stuttgart

Das bayerische Rüstungsunternehmen Hensoldt will bei Stuttgart ein Entwicklungszentrum mit rund 300 Stellen aufbauen und kooperiert dafür mit Bosch. Hensoldt will dafür freie Flächen in einem leerstehenden Gebäude eines Bosch-Standorts in Leinfelden-Echterdingen anmieten, teilte das Unternehmen aus Taufkirchen bei München mit. Qualifizierte Boschlerinnen und Boschler, etwa aus den Bereichen Systementwicklung, Softwareentwicklung und Elektrotechnik, können sich auf die Stellen bei dem Sensor- und Radarspezialisten bewerben.

Hensoldt-Aktie: Softwareentwicklung im Fokus

Im Mittelpunkt des neuen Standorts stehen Software-Architekturen für vernetzte, updatefähige Verteidigungssysteme sowie die Weiterentwicklung von Entwicklungsprozessen, wie sie in der Automobilentwicklung seit Jahren etabliert sind, teilte Hensoldt mit. Die Flächen sollen bis Ende dieses Jahres bezogen werden. Bis Ende des Jahres 2027 sollen die rund 300 Stellen besetzt sein, teilte ein Sprecher auf Anfrage mit.

In Baden-Württemberg ist Hensoldt bereits an mehreren Standorten vertreten, nämlich in Ulm, Oberkochen, Immenstaad am Bodensee, Pforzheim und Aalen.

Bosch: Kompetenzen in der Region halten

Bosch habe frühzeitig damit begonnen, den Strukturwandel in der Automobilindustrie aktiv zu gestalten, teilte eine Sprecherin des Unternehmens mit. Ziel sei es, wertvolle Kompetenzen in der Region zu halten und die Zukunftsfähigkeit des Wirtschaftsstandorts Baden-Württemberg zu sichern. Grundsätzlich biete der Technologiekonzern aus Gerlingen bei Stuttgart bei notwendigen Stellenanpassungen ein umfassendes Maßnahmenpaket. Dieses reiche von gezielten Qualifizierungsprogrammen über interne und externe Vermittlungsinitiativen bis hin zu Freiwilligenprogrammen und Altersteilzeitregelungen.

Bosch spart: Tausende Stellen betroffen

Die schwierige Wirtschaftslage traf Bosch im vergangenen Jahr mit voller Wucht. Der Zulieferer leidet nicht nur in seinem Kerngeschäft, wo ihm unter anderem der schleppende Wandel zur Elektromobilität zusetzt, sondern auch in fast allen anderen Geschäftsfeldern. Nach eigenen Angaben ist Bosch in vielen Bereichen inzwischen nicht mehr wettbewerbsfähig. Um das Ruder herumzureißen, spart der Konzern kräftig bei Personal und Strukturen. Allein in der Zuliefersparte will Bosch in den kommenden Jahren bis zu 22.000 Stellen streichen.

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