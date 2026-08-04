Zalando-Aktie gerät kräftig unter Druck

Zalando-Aktie: Kurs droht nach Quartalszahlen einzubrechen

Die Zalando-Aktie gerät am Dienstag nach Quartalszahlen und einer angepassten Prognose deutlich unter Druck. Im Handel auf Tradegate sackte der Kurs im Vergleich zum Xetra-Schluss um elf Prozent auf 25,90 Euro ab. Damit wäre ein Teil der seit Mitte Mai erzielten Kursgewinne wieder dahin.

Der Online-Händler erzielte im zweiten Quartal weniger Umsatz und verdiente weniger als erwartet. Für das laufende Jahr rechnet Zalando nun beim Bruttowarenvolumen (Gross Merchandise Value, GMV) und beim Umsatz mit der unteren Hälfte der bislang prognostizierten Spanne.

Die Zalando-Aktie habe sich zuletzt gut entwickelt. Obwohl der Markt bereits mit einer Senkung der GMV-Prognose gerechnet habe, werde dies dem Kurs heute nicht helfen, kommentierte ein Händler.

Die Analysten des Investmenthauses Jefferies sprachen von einem durchwachsenen zweiten Quartal des Dax -Konzerns. Hohe Long-Positionen dürften den Kurs der Zalando-Aktie zusätzlich belasten. Weiterlesen Adieu Frankreich, adieu Deutschland: Wohin Europas Reiche ziehen

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Zalando: Jahresprognose präzisiert, Ergebnis bleibt unter Erwartungen

Der Online-Händler Zalando hat im zweiten Quartal weniger Umsatz erzielt und weniger verdient als erwartet. Das Management präzisierte zugleich die Prognose für das laufende Jahr. Dies spiegele die Ergebnisse des ersten Halbjahres wider und keine geänderten Erwartungen für den restlichen Jahresverlauf, teilte das im Dax notierte Unternehmen am Dienstag mit.

So rechnet die Konzernführung beim Bruttowarenvolumen (Gross Merchandise Value, GMV) und beim Umsatz nun mit der unteren Hälfte der prognostizierten Spanne von zwölf bis 17 Prozent. Beim bereinigten operativen Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) sollen es nun 680 bis 720 Millionen Euro werden. Zuvor standen hier 660 bis 740 Millionen Euro auf dem Zettel.