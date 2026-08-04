Politik

Russlands stille Mobilisierung: Putins gefährliches Spiel auf Zeit

Russland verliert Monat für Monat Zehntausende Soldaten, doch eine neue Massenmobilisierung könnte Putins Macht gefährden. Nun greift der Kreml auf die aktive Reserve zurück. Der vorsichtige Schritt soll Zeit gewinnen, könnte aber bereits der Testlauf für eine weitaus größere Eskalation sein.
Autor
avtor
Alexander With
04.08.2026 06:47
Lesezeit: 10 min
Russlands stille Mobilisierung: Putins gefährliches Spiel auf Zeit
Russland verliert Zehntausende Soldaten. Putins begrenzte Mobilisierung soll Zeit kaufen. (Foto: dpa/Pool Sputnik Kremlin/AP | Alexander Kazakov) Foto: Alexander Kazakov

Im Folgenden:

  • Warum Putins begrenzte Mobilisierung Russlands Soldatenproblem nicht lösen kann.
  • Wie der Kreml mit einem neuen Gesetz Zeit für weitere Eskalationen gewinnt.
  • Welche größere Mobilisierung Russland im Hintergrund bereits vorbereiten könnte.

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Alexander With
Alexander With ist Autor bei Børsen, dem dänischen Schwesterunternehmen der Deutschen Wirtschafts Nachrichten im Bonnier-Konzern, und schreibt für die DWN einen Gastbeitrag mit dänischer Perspektive auf Russland, Sicherheitspolitik und geopolitische Entwicklungen.
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