Politik

Russlands stille Mobilisierung: Putins gefährliches Spiel auf Zeit

Russland verliert Monat für Monat Zehntausende Soldaten, doch eine neue Massenmobilisierung könnte Putins Macht gefährden. Nun greift der Kreml auf die aktive Reserve zurück. Der vorsichtige Schritt soll Zeit gewinnen, könnte aber bereits der Testlauf für eine weitaus größere Eskalation sein.