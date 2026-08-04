Finanzen

Energiebedarf durch Atomkraft wächst: Nano Nuclear Energy-Aktie könnte in Zukunft wie eine Rakete abheben

Bei einem Aktienkurs von rund 17 USD könnte Nano Nuclear Energy, Nasdaq-Kürzel NNE, einen bescheidenen Einsatz über Jahrzehnte hinweg in eine beträchtliche Summe verwandeln.
Autor
avtor
Laura Saks
04.08.2026 05:50
Lesezeit: 6 min
Energiebedarf durch Atomkraft wächst: Nano Nuclear Energy-Aktie könnte in Zukunft wie eine Rakete abheben
Analysten der Bank of America schätzen, dass sich die Kernenergie in den nächsten 25 Jahren bis zu 10 Billionen US-Dollar öffnen könnte. (Foto: dpa) Foto: Radovan Stoklasa

Im Folgenden:

  • Wie Nano Nuclear Energy mit Mikroreaktoren den künftigen Strombedarf decken will.
  • Warum die vertikale Integration dem Kernenergie-Unternehmen einen strategischen Marktvorteil verschafft.
  • Welche enormen Marktchancen Analysten für die Kernenergie in den kommenden Jahrzehnten erwarten.

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Laura Saks

***

Laura Saks ist Autorin bei Äripäev, dem estnischen Schwesterunternehmen der Deutschen Wirtschafts Nachrichten im Bonnier-Konzern, und schreibt für die DWN einen Gastbeitrag mit estnischer Perspektive auf Wirtschaft, Unternehmen, Energie und internationale Entwicklungen.

 
 
 
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