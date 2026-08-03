Wirtschaft

Europas Getreideernte droht ein Einbruch, wie er seit Jahrzehnten nicht zu sehen war

Hitzewellen in Europa, die niedrigsten Prognosen für die Getreideernte in den USA seit 1970 und durch Kriege gestörter Handel treiben die Weizenpreise. Zusätzliche Belastungen für das globale Angebot drohen durch einen besonders starken El Niño, der für das Jahresende erwartet wird.