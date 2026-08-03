Finanzen

US-Börsen: Bitcoin kann laut Kryptoprofis den Dollar nicht ersetzen

Die Tech-Rally läuft weiter, doch unter der Oberfläche wächst die Nervosität. Microsoft und Amazon retten den KI-Glauben, Steve Eisman verkauft Alphabet, Mark Cuban warnt vor Nvidia und Strategy lernt, dass Bitcoin kein Ersatz für echte USD-Liquidität ist.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
03.08.2026 15:34
Lesezeit: 9 min
US-Börsen: Bitcoin kann laut Kryptoprofis den Dollar nicht ersetzen
Technologieaktien sind derzeit volatil im Kurs. (Foto: DogoraSun/iStock) Foto: DogoraSun

Im Folgenden:

  • Warum Investor Mark Cuban vor einer gefährlichen Markt-Abhängigkeit von Nvidia warnt.
  • Wie der größte Bitcoin-Halter feststellte, dass Kryptowährungen echte Dollar-Liquidität nicht ersetzen.
  • Weshalb Milliardär Bill Ackman trotz der Starlink-Vormachtstellung keine SpaceX-Aktien kauft.

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