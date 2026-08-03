Finanzen

Beiersdorf-Aktie unter Druck: Prognosesenkung sorgt für neue Zweifel – wie sollten Anleger reagieren?

Die Beiersdorf-Aktie gerät nach einer überraschenden Prognosesenkung unter Druck. Schwache Geschäfte mit der Kernmarke Nivea zwingen den DAX-Wert zu einem Kurswechsel. Doch reichen die neuen Maßnahmen aus, um die Wachstumsziele wieder zu erreichen und die Beiersdorf-Aktie zu stabilisieren?
Autor
avtor
Markus Gentner
03.08.2026 13:50
Lesezeit: 2 min
Beiersdorf-Aktie unter Druck: Prognosesenkung sorgt für neue Zweifel – wie sollten Anleger reagieren?
Beiersdorf-Aktie unter Druck: Die Logos von „Nivea“ und „8x4“ hängen am neuen Werk von Beiersdorf in Leipzig. (Bild: DPA) Foto: Jan Woitas

Beiersdorf-Aktie aktuell unter Druck: Schwache Consumer-Sparte belastet Ausblick

Die Beiersdorf-Aktie ist nach einer Gewinnwarnung des Hamburger Konsumgüterkonzerns unter Druck geraten. Nach einem schwachen zweiten Quartal im größten Segment Consumer hat das Unternehmen seine Umsatz- und Margenziele für 2026 gesenkt. Der DAX-Wert rechnet für das laufende Jahr nun mit einem organischen Umsatzrückgang im niedrigen einstelligen Prozentbereich. Zuvor war der Konzern von einem stagnierenden bis maximal organisch leicht steigenden Umsatz ausgegangen.

Auch bei der Profitabilität wird Beiersdorf vorsichtiger. Die bereinigte Marge auf Basis des Ergebnisses vor Zinsen und Steuern (EBIT) soll auf Konzernebene nun mindestens 11,8 Prozent erreichen. Zuvor war lediglich ein leichter Rückgang gegenüber dem Vorjahreswert von 14 Prozent erwartet worden. Im Segment Consumer soll die bereinigte EBIT-Marge mindestens 11,0 Prozent betragen, nach 13,6 Prozent im Vorjahr.

Die Anleger reagierten enttäuscht und schickten die Beiersdorf-Aktie in die Verlustzone. Zeitweise büßte die Beiersdorf-Aktie im XETRA-Handel annähernd 4 Prozent ein und rutschte deutlich unter die Marke von 76 Euro ab.

Beiersdorf-Zahlen zeigen Ergebnisrückgang

Die aktuellen Beiersdorf-Zahlen spiegeln die schwächere Entwicklung wider. Im ersten Halbjahr sank der Konzernumsatz aus eigener Kraft, also bereinigt um Währungs- und Portfolioeffekte, um 3,5 Prozent auf 4,95 Milliarden Euro. Nominal lag das Minus bei 4,5 Prozent. Analysten hatten beim Umsatz etwas mehr erwartet.

Das bereinigte operative Ergebnis verringerte sich von 836 Millionen Euro im Vorjahr auf 768 Millionen Euro. Auch hier lagen die Erwartungen der Branchenexperten etwas höher. Die bereinigte operative Marge betrug 15,5 Prozent, nachdem sie im Vorjahr bei 16,1 Prozent gelegen hatte.

Weitere Beiersdorf-Zahlen verdeutlichen die Entwicklung in den einzelnen Sparten. Consumer verzeichnete im ersten Halbjahr einen organischen Umsatzrückgang von 4,0 Prozent auf 4.113 Millionen Euro, während tesa mit einem Rückgang von 0,9 Prozent auf 839 Millionen Euro nahezu stabil blieb. Im zweiten Quartal sank der Consumer-Umsatz organisch um 3,3 Prozent, auf Konzernebene betrug das Minus 2,3 Prozent. Tesa wuchs dagegen organisch um 2,5 Prozent und behält sein bisheriges Umsatzziel bei.

Beiersdorf will Nivea-Turnaround beschleunigen - 18-Monats-Plan

Parallel zur Prognosesenkung startet Beiersdorf die zweite Phase der strategischen Neuausrichtung der Kernmarke Nivea. Das Unternehmen will die unerwartet langsame Erholung mit einem auf 18 Monate angelegten Turnaround-Plan beschleunigen. Ziel ist es, "die Wachstumsdynamik von Nivea für 2027 und darüber hinaus" wiederherzustellen.

Im Mittelpunkt stehen erschwingliche und lokal relevante Nivea-Produkte, die das Wachstum über alle Kategorien hinweg beleben sowie Volumenwachstum und Marktdurchdringung steigern sollen. Zusätzlich will der Konzern stärker in verbraucherorientierte Aktivitäten investieren. Gleichzeitig belastet die anhaltende Inflation bei den Herstellungskosten, auch bedingt durch die Krise im Nahen Osten, die Marge im laufenden Geschäftsjahr.

Bereits im ersten Quartal war der Umsatz der Kernmarke um 7 Prozent zurückgegangen. Neue Produkte, von denen sich der Konzern eine Margenverbesserung verspricht, verkaufen sich bislang nur zeitlich verzögert.

Beiersdorf-Aktie reagiert mit Kursverlusten

Die Entwicklung belastet auch den Beiersdorf-Aktienkurs. Zeitweise verlor die Beiersdorf-Aktie im XETRA-Handel deutlich mehr als 4 Prozent. Das vorläufige Tagestief markierte die Beiersdorf-Aktie bei 75,28 Euro. Der DAX-Wert reagierte damit auf die schwächeren Aussichten im Consumer-Geschäft.

Als Ursachen nennt das Unternehmen ein anhaltend schwieriges Marktumfeld im globalen Hautpflegegeschäft sowie die Krise im Nahen Osten, die Verbraucherstimmung, Konsum und Kosten zusätzlich belastet. Der Vorstand stellt für 2027 eine Rückkehr zum Wachstum und eine Stabilisierung der Marge in Aussicht, ab 2028 soll Beiersdorf wieder profitabel über Marktniveau wachsen. Am 5. August legt der Konzern den vollständigen Halbjahresbericht vor. Anleger dürften dann besonders auf den Beiersdorf-Aktienkurs und weitere Signale für den geplanten Turnaround achten. Für die Beiersdorf-Aktie wird entscheidend sein, ob die Maßnahmen bei Nivea die erhoffte Wirkung zeigen und die gesenkte Prognose der Tiefpunkt der Entwicklung bleibt.

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Markus Gentner

Markus Gentner ist seit 1. Januar 2024 Chefredakteur bei den Deutschen Wirtschaftsnachrichten. Zuvor war er zwölf Jahre lang für Deutschlands größtes Börsenportal finanzen.net tätig, unter anderem als Redaktionsleiter des Ratgeber-Bereichs sowie als Online-Redakteur in der News-Redaktion. Er arbeitete außerdem für das Deutsche Anlegerfernsehen (DAF), für die Tageszeitung Rheinpfalz und für die Burda-Tochter Stegenwaller, bei der er auch volontierte. Markus Gentner ist studierter Journalist und besitzt einen Master-Abschluss in Germanistik.

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