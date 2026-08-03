Wirtschaft

Eurozone: Industriestimmung steigt langsamer als erwartet

Die wirtschaftliche Entwicklung in der Eurozone zeigt im Juli Licht und Schatten. Zwar setzt sich die Erholung der Industriestimmung fort, doch das Tempo lässt nach. Gleichzeitig sorgen externe Risiken weiter für Unsicherheit. Welche Folgen hat das für Unternehmen?
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten, DPA
03.08.2026 10:35
Lesezeit: 1 min
Eurozone: Industriestimmung steigt langsamer als erwartet
Der Einkaufsmanagerindex der Eurozone steigt weiter über die Wachstumsschwelle. (Bild: ChatGPT)

Im Folgenden:

  • Warum blieb der Stimmungsanstieg hinter den Erwartungen?
  • Wie entwickelte sich der Einkaufsmanagerindex im Juli?
  • Welche Bedeutung hat die 50-Punkte-Marke?

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