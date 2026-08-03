Wirtschaft

Eurozone: Industriestimmung steigt langsamer als erwartet

Die wirtschaftliche Entwicklung in der Eurozone zeigt im Juli Licht und Schatten. Zwar setzt sich die Erholung der Industriestimmung fort, doch das Tempo lässt nach. Gleichzeitig sorgen externe Risiken weiter für Unsicherheit. Welche Folgen hat das für Unternehmen?