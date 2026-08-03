Politik

Neue Verhandlungen statt Angriff: Trump überrascht im Iran-Konflikt

Statt neuer Angriffe kündigt Donald Trump kurzfristig Gespräche mit dem Iran an und weckt Hoffnungen auf Entspannung. Doch widersprüchliche Signale aus der Region, offene Streitpunkte und anhaltende militärische Spannungen werfen Zweifel am Erfolg der Verhandlungen auf.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten, DPA
03.08.2026 08:40
Lesezeit: 4 min
Neue Verhandlungen statt Angriff: Trump überrascht im Iran-Konflikt
Statt neuer Angriffe setzt US-Präsident Donald Trump auf Diplomatie. (Bild: ChatGPT)

Im Folgenden:

  • Warum stoppte Trump den geplanten Militärschlag?
  • Welche Rolle spielt die Straße von Hormus?
  • Weshalb zweifeln Experten an einem schnellen Durchbruch?

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