Panorama

Fleischkonsum: Kaufen Verbraucher bewusster ein?

Qualität statt Masse: Hochwertiges Fleisch, transparente Produktion, Tierwohl und regionale Herkunft sollen bei Verbrauchern neues Vertrauen schaffen. Bundeslandwirtschaftsminister Alois Rainer wirbt für einen bewussteren Umgang mit Fleisch und sagt: Weniger ist mehr.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten, DPA
03.08.2026 07:07
Aktualisiert: 03.08.2026 07:37
Lesezeit: 2 min
Fleischkonsum: Kaufen Verbraucher bewusster ein?
Ein bewusster Fleischkonsum schont das Klima und fördert Qualität: Warum Agrarminister Rainer und Metzger auf das Motto „Weniger ist mehr“ setzen (Foto: dpa9. Foto: Christoph Soeder

Im Folgenden:

  • Wie Erzeuger das verloren gegangene Vertrauen der Fleischkäufer zurückgewinnen wollen.
  • Warum große Schweinezuchtbetriebe in die Insolvenz rutschen.
  • Welche wirtschaftlichen Risiken der Preisabstand für Metzger birgt.

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