Finanzen

KI-Agenten außer Kontrolle: Unternehmen unterschätzen die wahre Rechnung

KI-Agenten sollen selbstständig arbeiten, Entscheidungen treffen und Unternehmen produktiver machen. Doch während Manager vor allem auf Tokenpreise und Lizenzgebühren schauen, wächst im Hintergrund eine viel größere Rechnung. Fehlende Kontrolle, versteckte Infrastrukturkosten und vorschneller Personalabbau könnten den KI-Boom zur teuren Falle machen.