Finanzen

KI-Agenten außer Kontrolle: Unternehmen unterschätzen die wahre Rechnung

KI-Agenten sollen selbstständig arbeiten, Entscheidungen treffen und Unternehmen produktiver machen. Doch während Manager vor allem auf Tokenpreise und Lizenzgebühren schauen, wächst im Hintergrund eine viel größere Rechnung. Fehlende Kontrolle, versteckte Infrastrukturkosten und vorschneller Personalabbau könnten den KI-Boom zur teuren Falle machen.
Autor
avtor
Søren M. Plaugmann
02.08.2026 12:12
Lesezeit: 5 min
KI-Agenten außer Kontrolle: Unternehmen unterschätzen die wahre Rechnung
Autonome KI-Agenten versprechen Effizienz, können aber zur Kostenfalle werden. (Foto: dpa) Foto: Christoph Soeder

Im Folgenden:

  • Warum KI-Agenten Unternehmensbudgets schneller sprengen können als erwartet.
  • Welche versteckten Kosten neben Tokens und Lizenzen entstehen.
  • Wie autonome Agenten ihren eigenen Ressourcenverbrauch unbemerkt beschleunigen.

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Søren M. Plaugmann
Søren M. Plaugmann ist Autor bei Børsen, dem dänischen Schwesterunternehmen der Deutschen Wirtschafts Nachrichten im Bonnier-Konzern, und schreibt für die DWN einen Gastbeitrag mit dänischer Perspektive auf KI, Unternehmen und digitale Transformation.
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