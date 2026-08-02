Panorama

Warum die Welt besser ist, als viele denken: Zehn wenig bekannte Trends

Kriege, Katastrophen und wirtschaftliche Krisen bestimmen die Nachrichten. Doch während die Schlagzeilen den Eindruck eines globalen Niedergangs vermitteln, zeigen belastbare Daten ein anderes Bild: Naturkatastrophen fordern weniger Todesopfer, Krankheiten verlieren ihren Schrecken und technischer Fortschritt verbessert das Leben von Milliarden Menschen. Zehn wenig bekannte Trends offenbaren, warum die Welt besser ist, als viele glauben.