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Warum die Welt besser ist, als viele denken: Zehn wenig bekannte Trends

Kriege, Katastrophen und wirtschaftliche Krisen bestimmen die Nachrichten. Doch während die Schlagzeilen den Eindruck eines globalen Niedergangs vermitteln, zeigen belastbare Daten ein anderes Bild: Naturkatastrophen fordern weniger Todesopfer, Krankheiten verlieren ihren Schrecken und technischer Fortschritt verbessert das Leben von Milliarden Menschen. Zehn wenig bekannte Trends offenbaren, warum die Welt besser ist, als viele glauben.
Autor
avtor
Gabriel Chrostowski
02.08.2026 11:00
Lesezeit: 14 min
Warum die Welt besser ist, als viele denken: Zehn wenig bekannte Trends
Die Schlagzeilen melden Krise, Krieg und Katastrophen. Doch zehn wenig bekannte Datenreihen zeigen, wie stark sich die Welt tatsächlich verbessert hat. (Foto: Wavebreakmedia/istock.com) Foto: Wavebreakmedia

Im Folgenden:

  • Warum die Welt besser ist, als es tägliche Schlagzeilen vermuten lassen.
  • Welche zehn Entwicklungen trotz globaler Krisen Anlass zu Optimismus geben.
  • Wie Naturkatastrophen heute deutlich weniger Menschenleben fordern als früher.

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Gabriel Chrostowski
Gabriel Chrostowski ist Journalist bei Puls Biznesu, dem polnischen Schwesterunternehmen der Deutschen Wirtschafts Nachrichten im Bonnier-Konzern, und schreibt für die DWN einen Gastbeitrag mit polnischer Perspektive auf Wirtschaft und Unternehmen. Bei Puls Biznesu ist er für makroökonomische und branchenspezifische Analysen zuständig. Er taucht gerne in umfangreiche Datensätze und Forschungsstudien ein, um den tatsächlichen Zusammenhängen auf den Grund zu gehen. In seiner Freizeit liest er, geht laufen, spielt Fußball und wandert. Er ist Absolvent der Wirtschaftsuniversität Posen (Poznań University of Economics and Business).
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