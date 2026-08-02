Wirtschaft

Algerien: Wenn ein Gebrauchtwagen teurer ist als ein Neuwagen

Algerien will weniger abhängig von Öl und Gas werden und setzt auf eine eigene Autoindustrie. Nach Jahren des Mangels, explodierenden Gebrauchtwagenpreisen und gescheiterten Montageprojekten sollen Fiat und chinesische Hersteller den Markt neu beleben.
Autor
Matej Štakul
02.08.2026 07:23
Lesezeit: 12 min
Algerien: Wenn ein Gebrauchtwagen teurer ist als ein Neuwagen
Die bedeutendste Investition in Höhe von 200 Millionen Euro steht im Zusammenhang mit dem Einstieg der Stellantis-Gruppe mit der Marke Fiat, die im Land ein modernes Produktionswerk mit 1.650 Beschäftigten eröffnet hat. (Foto: Stellantis)

Im Folgenden:

  • Warum Gebrauchtwagen in Algerien zeitweise teurer waren als Neuwagen.
  • Wie Fiat und chinesische Hersteller die algerische Automobilindustrie neu beleben wollen.
  • Weshalb Algerien eine heimische Autoproduktion abseits des Ölsektors etablieren will.

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