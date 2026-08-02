Technologie

Cyber Resilience Act: Dieser Gratis-Test entlarvt die Sicherheitslücken von Unternehmen

Viele Unternehmen wissen, dass der Cyber Resilience Act kommt. Doch nur wenige dürften ihre digitalen Produkte und internen Abläufe bereits ausreichend vorbereitet haben. Ein kostenloser Selbsttest der EU-Cybersicherheitsagentur ENISA zeigt, wo Sicherheitslücken, unklare Zuständigkeiten und gefährliche Defizite beim Umgang mit Schwachstellen bestehen.