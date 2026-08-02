Finanzen

Goldpreis-Entwicklung 2026: Jetzt Gold kaufen oder abwarten?

Die Goldpreis-Entwicklung hat Anleger 2026 auf eine harte Probe gestellt. Nach einem Rekord im Januar fiel der Preis deutlich zurück. Nun pendelt Gold in einer engen Spanne. Experten sehen Chancen auf eine Erholung, warnen aber vor weiterem Rückschlagspotenzial.
Autor
Kamil Kosiński
02.08.2026 17:37
Lesezeit: 5 min
Goldpreis-Entwicklung 2026: Jetzt Gold kaufen oder abwarten?
Wer die Goldpreis-Entwicklung wirklich als Anlage betrachtet, muss im zweistelligen Jahresbereich rechnen. (Foto: dpa) Foto: Arne Dedert

Im Folgenden:

  • Warum die Zinspolitik der US-Notenbank Fed den Goldpreis im Jahr 2026 maßgeblich bestimmt.
  • Wie ein zehnjähriger Anlagehorizont das Verlustrisiko bei Gold im historischen Vergleich minimiert.
  • Welche fundamentalen Gründe für einen weiteren Kurssturz des Edelmetalls auf 3.000 Dollar sprechen.

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