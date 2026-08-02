Finanzen

Goldpreis-Entwicklung 2026: Jetzt Gold kaufen oder abwarten?

Die Goldpreis-Entwicklung hat Anleger 2026 auf eine harte Probe gestellt. Nach einem Rekord im Januar fiel der Preis deutlich zurück. Nun pendelt Gold in einer engen Spanne. Experten sehen Chancen auf eine Erholung, warnen aber vor weiterem Rückschlagspotenzial.