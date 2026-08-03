Politik

Wenn die Wohnungskrise nicht nur ein Problem der Bauindustrie ist

Einfache Lösungen sind politisch verlockend, doch komplexe Probleme erfordern ein Verständnis für den Gesamtzusammenhang und ganzheitliche Lösungen.
Autor
avtor
Albina Kenda
03.08.2026 07:33
Lesezeit: 10 min
Wenn die Wohnungskrise nicht nur ein Problem der Bauindustrie ist
Die Krise steigt, wenn Wohnungen vermerhrt zur Geldanlage umfunktioniert werden. (Foto: dpa) Foto: Marius Burgelman

Im Folgenden:

  • Warum der reine Neubau von Wohnungen die europäische Krise nicht lösen wird.
  • Weshalb privates Kapital die Wohnungsnot in Europa verschärft statt zu lindern.
  • Welche oft übersehenen Nachfragefaktoren die Preise auf dem Immobilienmarkt treiben.

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Albina Kenda

Zum Autor:

Albina Kenda ist eine erfahrene Journalistin, die sich auf die Berichterstattung über Geldpolitik und EU-Themen für die slowenische Wirtschaftszeitung Casnik Finance spezialisiert hat. Sie arbeitet sich regelmäßig durch endlose Stapel von Berichten, Vorschlägen, Reden und Diskussionen, um so klar wie möglich darzustellen, wie internationale und insbesondere europäische Themen uns alle betreffen, auch wenn wir uns nicht dafür interessieren.

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