DAX-Kurs aktuell: Deutscher Aktienindex mit neuem Rekordhoch zum Start in den August

DAX-Kurs aktuell: DAX-Rekordhoch zum Start in den August

Deutlich gefallene Ölpreise haben dem deutschen Aktienmarkt einen schwungvollen Monatsstart beschert. Der DAX stieg am Montag kurz nach Handelsauftakt auf ein Rekordhoch und notierte zuletzt 1,3 Prozent im Plus bei 25.969 Punkten.

Der MDAX gewann am Vormittag 1,5 Prozent auf 32.447 Punkte. Für den EuroStoxx 50, Leitindex der Eurozone, ging es um 0,8 Prozent nach oben.

Ölpreise fallen nach Trump-Ankündigung

Nachdem US-Präsident Donald Trump am Wochenende neue Gespräche mit dem Iran angekündigt und gleichzeitig einen Großangriff abgesagt hatte, gaben die Ölpreise zum Wochenauftakt kräftig nach. Dadurch schwinden Inflationsängste und auch Sorgen vor steigenden Leitzinsen.

Überwiegend gute Quartalszahlen von Unternehmen sowie die jüngste Erholung im weltweiten Technologiesektor - vor allem bei KI-Werten - hatten dem DAX bereits Ende vergangener Woche Auftrieb gegeben. "Damit dürfte das Überspringen der nächsten runden Marke von 26.000 Punkten in dieser Woche nur eine Formalie sein", bemerkte Analyst Andreas Lipkow von CMC Markets.

Mitte Juli war der Leitindex noch bis auf rund 24.650 Punkte zurückgefallen, nachdem die Vereinigten Staaten den Iran wieder angegriffen hatten und die Ölpreise erheblich gestiegen waren.

Aus für mögliche Fusion stützt Telekom-Aktie

Die Aktien der Deutschen Telekom (ISIN: DE0005557508) präsentierten sich mit einem Kursgewinn von 3,5 Prozent sehr fest. Händler verwiesen auf einen Bericht des US-Nachrichtenportals Semafor, wonach die US-Telekom-Tochter T-Mobile US (ISIN: US8725901040) die Pläne für eine mögliche Fusion mit der Telekom nicht länger unterstützen will. Ein solcher Deal sei am Markt wiederholt auf Ablehnung gestoßen, insofern sei die Nachricht positiv zu werten, sagte ein Börsianer.

Die Papiere von Stabilus (ISIN: DE000STAB1L8) verteuerten sich um 2,8 Prozent. Der Auto- und Industriezulieferer hatte detaillierte Quartalszahlen bekanntgegeben, die den vor knapp zwei Wochen veröffentlichten Eckdaten weitgehend entsprachen. Für das laufende Jahr steht aber immer noch ein Kursminus von rund 28 Prozent zu Buche.

Für die Papiere von Eon (ISIN: DE000ENAG999) ging es um 1,9 Prozent nach oben. Zuvor hatte das Analysehaus Jefferies die Titel des Energieversorgers von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 17,40 auf 22,70 Euro angehoben. Analyst Ahmed Farman sieht die Strom-Ausbaupläne in Deutschland sowie regulatorische Vorgaben für die Kapitalkosten der Stromerzeuger als Kurstreiber für die Aktie in den kommenden Monaten.